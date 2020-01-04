03 января 2020

На украинской атомной станции внезапно сработала система защиты

© Служба новостей «URA.RU»
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На украинской АЭС внезапно сработала система защитыФото: Анна Майорова © URA.RU

На третьем блоке Южно-Украинской АЭС сработала система автоматической защиты. Энергоблок отключили от сети, сейчас причины инцидента выясняются, сообщает News.ru.

«Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка вокруг объекта остаётся в пределах допустимых значений», — сказано на официальном сайте НАЭК «Энергоатом». Сейчас электроэнергию вырабатывают два оставшихся энергоблока мощностью 2040 МВт.

Южно-Украинская АЭС расположена в центральной части страны, в городе Южноукраинск. Как сообщают представители электростанции, к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала претензий нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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