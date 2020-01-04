На украинской атомной станции внезапно сработала система защиты

На украинской АЭС внезапно сработала система защиты
На третьем блоке Южно-Украинской АЭС сработала система автоматической защиты. Энергоблок отключили от сети, сейчас причины инцидента выясняются, сообщает
«Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка вокруг объекта остаётся в пределах допустимых значений», — сказано на официальном сайте НАЭК «Энергоатом». Сейчас электроэнергию вырабатывают два оставшихся энергоблока мощностью 2040 МВт.
Южно-Украинская АЭС расположена в центральной части страны, в городе Южноукраинск. Как сообщают представители электростанции, к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала претензий нет.