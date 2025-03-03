Володин: институты Евросоюза заменили национальные правительства

Володин: ЕС использовал конфликт на Украине для определения своих и чужих
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Володин заявил, что роль отдельных стран в ЕС сводится к минимуму
Володин заявил, что роль отдельных стран в ЕС сводится к минимуму Фото:

Институты Евросоюза (ЕС) подменили национальные правительства европейских государств и использовали поддержку конфликта на Украине для формирования маркера «свой/чужой». Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

«Возвращаясь к Евросоюзу, важно отметить, что его институты подменяют национальные правительства европейских стран <...> Поддержка конфликта на Украине была выбрана не только как объединяющий фактор для европейских государств, но как и маркер „свой/чужой“, — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в случае, если одна из стран не помогает Киеву или не поддерживает антироссийские санкции, то она становится общим врагом для остальных стран ЕС. 

Володин добавил, что в последние годы Европа резко усилила курс на развитие наднациональных образований — ЕС, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы. В рамках данной модели роль входящих в ЕС стран сводится к минимуму.

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Институты Евросоюза (ЕС) подменили национальные правительства европейских государств и использовали поддержку конфликта на Украине для формирования маркера «свой/чужой». Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.  «Возвращаясь к Евросоюзу, важно отметить, что его институты подменяют национальные правительства европейских стран <...> Поддержка конфликта на Украине была выбрана не только как объединяющий фактор для европейских государств, но как и маркер „свой/чужой“, — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в случае, если одна из стран не помогает Киеву или не поддерживает антироссийские санкции, то она становится общим врагом для остальных стран ЕС.  Володин добавил, что в последние годы Европа резко усилила курс на развитие наднациональных образований — ЕС, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы. В рамках данной модели роль входящих в ЕС стран сводится к минимуму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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