Володин обвинил Европу в желании вмешаться в дела США

Лидеры европейских стран пытались вмешаться в выборы президента США, помогая экс-главе Штатов Джо Байдену и бывшему вице-президенту Камале Харрис и негативно высказываясь о нынешнем американском лидере Дональде Трампе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Победа Трампа на выборах президента США была большой неожиданностью для подавляющего большинства глав европейских государств. Более того, все они не только уверовали в грядущий триумф Байдена, а затем Харрис, но и делали все для его достижения. В том числе публично поддерживая их и при этом негативно высказываясь по отношению к нынешнему президенту Трампу», — написал Володин в своем telegram-канале.
Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул, что Вашингтон и Москва сходятся во мнениях относительно неприемлемости внешнего вмешательства в выборы. Он добавил, что многие европейские руководители, включая украинского лидера Владимира Зеленского и глав прибалтийских государств, активно выступали против Трампа.
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