Челябинский губернатор Текслер наградит росгвардейца за спасение женщины и ребенка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представит к награде офицера Росгвардии Вагифа Магеррамова за спасение двух человек. Он вывел из задымленного подъезда женщину и ее ребенка.
Пожар произошел 3 января в одном из жилых домов Снежинска. Магеррамов, проезжая мимо многоэтажки, увидел пожар и остановился. Он заметил женщину на 4-м этаже, которая просила о помощи. Офицер, задержав дыхание, бросился в задымленный подъезд. Из-за слабой видимости мужчина практически на ощупь вывел женщину, ребенка и собаку. «Благодаря поступку офицера Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и подоспевшим спасателям обошлось без пострадавших», — сообщает пресс-служба главы региона.
Позже выяснилось, что причиной пожара стало возгорание детских колясок на лестничной клетке. Сейчас Магеррамов находится в больнице в терапевтическом отделении. Его здоровью ничего не угрожает, и врачи готовят пациента к выписке.
Ранее в Нижневартовске мужчина спас свою соседку с нижнего этажа. Свесившись из окна, он схватил девушку за протянутые руки и через форточку вытащил ее из огня, передает «