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Челябинский губернатор Текслер наградит росгвардейца за спасение женщины и ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожарный, пожар
Женщина испугалась выходить из квартиры в задымленный подъездФото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представит к награде офицера Росгвардии Вагифа Магеррамова за спасение двух человек. Он вывел из задымленного подъезда женщину и ее ребенка.

Пожар произошел 3 января в одном из жилых домов Снежинска. Магеррамов, проезжая мимо многоэтажки, увидел пожар и остановился. Он заметил женщину на 4-м этаже, которая просила о помощи. Офицер, задержав дыхание, бросился в задымленный подъезд. Из-за слабой видимости мужчина практически на ощупь вывел женщину, ребенка и собаку. «Благодаря поступку офицера Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и подоспевшим спасателям обошлось без пострадавших», — сообщает пресс-служба главы региона.

Позже выяснилось, что причиной пожара стало возгорание детских колясок на лестничной клетке. Сейчас Магеррамов находится в больнице в терапевтическом отделении. Его здоровью ничего не угрожает, и врачи готовят пациента к выписке.

Ранее в Нижневартовске мужчина спас свою соседку с нижнего этажа. Свесившись из окна, он схватил девушку за протянутые руки и через форточку вытащил ее из огня, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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