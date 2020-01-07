06 января 2020

Психолог дал совет, как настроиться на работу после новогодних каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток на ВДНХ. Москва, каток, катание на коньках
Активный отдых станет лучшим переходным этапом к работеФото: Владимир Андреев © URA.RU

После длинный выходных психолог Александр Кичаев посоветовал подготовить себя к работе правильными установками, забыть о жирной пище, больше двигаться и пить минеральную воду.

Кичаев рассказал, что лучшим настроем могут стать поговорки из разряда: «Делу время — потехе час», «Кто не работает, тот не ест» и так далее. «[Это] мобилизация на другой алгоритм и другой смысл проведения времени после 9 января… Очень помогает, потому что все эти фразы сразу создают правильный настрой», — рассказал телеканалу 360 психолог.

Он также советует уже сейчас отказаться от салата «Оливье» и переключиться на минеральную воду с калием, а также свежие фрукты и овощи. Так у организма не будет шока после новогоднего застолья. Минеральная вода поможет ликвидировать отеки. которые накопились из-за употребления алкоголя и соленых закусок.

Последние дни каникул, по словам психолога, лучше посвятить активному отдыху — длительным прогулкам, катанию на коньках, занятиям в спортзале.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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