Осенью 2020 года в России пройдут прямые выборы губернаторов. Однако до этого несколько глав регионов могут отправить в отставку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Сегодня 13 января, понедельник. И вот главные новости к этому часу:

До региональных выборов 2020 года сразу четыре губернатора могут лишиться своих мест. Большинство россиян считают, что новый год в принципе будет богат на коррупционные скандалы и громкие отставки в правительстве страны.

На полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова, завели уголовное дело. Их обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Перед новогодними каникулами Голунов поделился с «URA.RU» тем, что он чувствовал во время ареста и почему народ не побоялся вступиться за него.

Операторы мобильной связи начали повышать цены на тарифы. У каждой компании свои мотивы. При этом в ближайшие годы услуги связи подорожают в два раза, считают эксперты. Рассказываем, почему.

В России пособия по безработице могут вырасти в восемь раз. Размер выплат хотят приравнять к прожиточному минимуму.

Власти РФ собираются изменить зарплаты учителей и избавить педагогов от лишней бюрократии. Заслуженный учитель России высказался по поводу планируемых нововведений и объяснил, при каких условиях инициатива может стать реальностью.

На 81-м году жизни умер режиссер легендарных фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг. С конца 1990-х годов и до последних дней он жил на территории США.