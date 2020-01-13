Сотовые операторы объяснили повышение тарифов на связь

Операторы мобильной связи начали повышать цены на услуги связи. «Мегафон» и «Вымпелком (бренд „Билайн“)» начали уведомлять абонентов о повышении цен на архивные тарифы, сообщает РИА «Новости».
В «Мегафоне» цены начнут повышать с 13 января. В пресс-службе компании пояснили, что пересмотр ценовой политики связан с ростом объема услуг, потребляемого абонентами. При этом изменения коснутся только небольшого числа клиентов, подключенных к архивным тарифам.
В компании «Вымпелком» стоимость на услуги связи начнет расти с 16 января. В компании, владеющей торговой маркой «Билайн», рассказали, что вынуждены повысить цены из-за затрат на исполнение требований законодательства и на развитие инфраструктуры.
В МТС и Tele2 пока не сообщили о намерениях повысить стоимость услуг вслед за конкурентами.
Эксперты РИА «Новости» считают, что повышать стоимость архивных услуг будут почти все операторы — это связано с желанием компаний «пересадить» абонентов на тарифы с большим объемом минут и трафика. Ожидается, что ближайшее повышение цен затронет до четверти пользователей. По прогнозам на 2020 год, цены на услуги связи вырастут от 10—12 до 15—25%, это связано с затратами операторов на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом Рунете, ранее сообщала «Национальная служба новостей».