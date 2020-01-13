В 2020 году россияне ждут скандалов и громких отставок в правительстве

Россияне считают, что в 2020 году произойдут коррупционные скандалы и громкие отставки в правительстве страны. Это следует из результатов опроса, проведенного «Левада-центром».
«Скандалов и отставок ожидают 66% (максимум с 2013 года), массовых протестов — 45%», — пишут «Ведомости», ссылаясь на результаты опроса. В то же время россияне стали меньше верить, что случится экономический кризис — 49%. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 8 пунктов. 23% россиян верят, что может произойти вооруженный конфликт с соседними государствами, что ниже прошлогоднего показателя на 11 пунктов. На 5 пунктов упал показатель веры в то, что Россия начнет войну против США или НАТО — 14%.
Отмечается, что россияне стали оптимистичнее. Так, 63% опрошенных считают, что нынешний год будет лучше предыдущего. В 2019 году результат был ниже на 5 пунктов. 55% респондентов боятся, что этот год будет напряженным для политики, а 57% — для экономики. В 2019 эти цифры были выше — 63% и 65% соответственно. 65% россиян (максимум с 2013 года) думают, что 2020 год будет спокойным лично для них и их семей.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый второй респондент (51%) уверен в завтрашнем дне, пишет «Национальная служба новостей».