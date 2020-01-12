В правительстве рассказали, как изменятся зарплаты учителей

В России на федеральном уровне планируется закрепить базовые гарантии оплаты труда учителей. По словам министра просвещения РФ Ольги Васильевой, соответствующие поправки в Трудовой кодекс уже разрабатываются правительством.
Васильева отметила, что при действующих правилах власти регионов и муниципалитетов самостоятельно принимают решение о том, как будут начисляться оклады, надбавки и премии в местных учебных заведениях, но ситуация должна измениться. «Мы боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки», — заявила министр в интервью «Российской газете».
Помимо этого Васильева рассказала об изменениях, которые должны избавить педагогов от лишней бюрократии. По словам министра, речь идет о правиле четырех документов для учителей. В этом списке должны остаться только рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, а также электронный дневник и электронный журнал. Васильева подчеркнула, что документы о субботниках и прививках не должны быть заботой учителей. Также до конца января планируется завершить работу над поправками в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), после чего нагрузка по отчетности для учителей сократится на 30%.
Ранее министр просвещения предложила отменить оценки по нескольким дисциплинам. По мнению Васильевой, успеваемость школьников по изобразительному искусству, физкультуре и музыке гораздо логичнее оценить через систему зачетов.