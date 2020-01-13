В России задумались о восьмикратном увеличении пособия для безработных

В России могут в восемь раз увеличить пособие по безработице. Обсуждение этого вопроса может пройти до конца 2020 года на площадке Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)
«Вопрос может быть рассмотрен в течение 2020 года при соответствующей инициативе профсоюзной стороны», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову, которая занимается координацией РТК.
Как отмечает издание, консультации по этому вопросу были закреплены генеральным соглашением и запланированы на период с 2018 по 2020 год, однако они до сих пор не состоялись. Уточняется, что в этом документе также говорилось о том, что пособие по безработице должно сравняться по размеру с прожиточным минимумом для трудоспособного населения.
В данный момент прожиточный минимум составляет более 12 тысяч рублей, а минимальный размер пособия — 1,5 тысячи рублей. Таким образом, если изменения будут приняты, выплаты по безработице вырастут в восемь раз.