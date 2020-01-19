Предложения Путина о выплатах матерям — одни из самых важных в его послании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Главные новости за выходные:

Изменение Конституции РФ будет сложным: оппозиция уже анонсировала два митинга против поправок в документ. Однако эксперты сомневаются, что это недовольство перерастет во что-то массовое. Кроме того, оппозиционные силы бросают первый вызов идее Путина и разрабатывают собственные поправки в Конституцию.

В послании к Федеральному собранию Путин предложил список нововведений, которые должны стимулировать российских женщин рожать. Подробно рассказываем, кто из россиян имеет право на новые детские выплаты и как получить миллион на жилье.

Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату к 75-летию Победы. Президент Путин уже утвердил, какую сумму им выдадут. Кроме того, глава РФ обещал «заткнуть поганый рот» тем, кто пытается переписать историю Великой Отечественной войны.

Экс-премьер Медведев рассказал, почему правительство ушло в отставку и как его жизнь после этого изменилась. Бывший глава кабмина планирует немного отдохнуть и не мешать президенту РФ проводить реформы.

Тем временем скандал вокруг демографических реформ, предложенных президентом РФ, не утихает. Алена Водонаева, которая заявила, что нищие россияне станут рожать ради денег, обвинила Ольгу Скабееву в пропаганде агрессии и невежества. Телеведущая ответила модели, заручившись поддержкой президента. Также коллегу по цеху поддержал Владимир Соловьев.

На следующей неделе, начиная с четверга, на Урале резко похолодает. Знаменитый уральский кардиолог Ян Габинский рассказал, как метеозависимым людям пережить перепады температуры.