Водонаева обвинила Скабееву в пропаганде агрессии и невежества миллионам россиян

Водонаева заявила, что никогда не работала на рынке Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в пропаганде агрессии и невежества, а также заявила, что никогда не работала на рынке. Об этом она написала в своем посте в Instagram после конфликта во время программы «60 минут».

Конфликт Скабеевой и Водонаевой разгорелся после того, как бывшая участница «Дома-2 в эфире передачи «60 минут» заявила, что повышение размера маткапитала приведет к тому, что нищие россияне станут рожать ради денег. На что Скабеева заявила, что обналичить маткапитал невозможно и в уничижительном тоне напомнила Водонаевой о ее работе на рынке в Тюмени.

«Если вас, Ольга, действительно заботят ценности моих 2 миллионов подписчиков, то меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества», — написала Водонаева. Также она заявила, что никогда не работала на рынке.

Ранее Водонаеву также осудил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, заявивший, что она может иметь свое мнение, но оскорблять людей нельзя. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в ее адрес гораздо жестче, заявив, что «работа Водонаевой — быть эскортницей-содержанкой».