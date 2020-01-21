Пермский чиновник, похитивший миллионы рублей, отделался штрафом в 500 тысяч

Пермский краевой суд оставил прежнее наказание для экс-чиновника Дмитрия Жадаева Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Экс-начальник управления допобразования пермского минобра Дмитрий Жадаев признан виновным в мошенничестве. 21 января приговор Индустриального районного суда Перми вступил в законную силу и экс-чиновник, похитивший более 4 миллионов рублей, выделенных на детский отдых, придется заплатить штраф — 500 тысяч рублей.

«Судебная коллегия определила: приговор в отношении Жадаева Дмитрия Николаевича — изменить, исключить из описательно-мотивировочной части приговора указания на занятие Жадаевым Д. Н. государственной должности субъекта РФ», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе Пермского краевого суда. Там пояснили, что в остальной части приговор районного суда оставлен без изменения.

Индустриальный районный суд 27 ноября признал Жадаева виновным в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа — 500 тысяч рублей. Также Жадаев должен будет вернуть в бюджет похищенные средства солидарно со своим подчиненным-соучастником преступления Владимиром Елагиным. Елагину суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно.

«URA.RU» рассказывало, что Жадаев и Елагин несколько раз вступали в сговор и объявляли аукционы на проведение детского досуга в лагерях. Позже Елагин фактически получал контракты, а прибылью делился с Жадаевым.