Пермские чиновники похитили миллионы рублей, выделенные на детей

Сотрудники пермского минобра похищали деньги при организации детского отдыха в лагерях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-начальник отдела дополнительного образования Пермского министерства образования Дмитрий Жадаев признан виновным в мошенничестве. Как рассказали «URA.RU» в Индустриальном районном суде Перми, бывший чиновник вместе со своим подчиненным Владимиром Елагиным похитил более четырех миллионов рублей при организации отдыха для детей в военно-спортивных лагерях.

«Жадаеву назначено наказание в виде штрафа — 500 тысяч рублей. С него и Елагина солидарно взыскано 4 миллиона 348 тысяч рублей», — рассказали «URA.RU» в суде. Жадаеву вменяли семь преступных эпизодов, но суд переквалифицировал их в одно длящееся по времени преступление (ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере). Прокуратура и Жадаев с наказанием не согласились и обжаловали его. Поэтому пока приговор не вступил в законную силу.

Соучастнику Жадаева — консультанту отдела допобразования Елагину — суд назначил три с половиной года условно. Из приговора, который уже вступил в законную силу, следует, что Жадаев и Елагин несколько раз вступали в сговор и объявляли аукционы на проведение детского досуга в лагерях. Позже Елагин фактически получал контракты, а прибылью делился с Жадаевым.

Жадаев, являясь председателем пермского филиала «Российского союза молодежи», ушел с должности начальника допобразования в начале 2019 года и возглавил проектный офис агентства по туризму и молодежной политике Пермского края. 13 декабря он объявил об уходе и с этой должности. «URA.RU» он пояснил, что его уход не связан с обысками в структурах пермских министерств, а также с обвинительным приговором Индустриального суда.