23 марта 2020

В Свердловской области на треть выросло число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, Экспертиза, коронавирус, covid-19, covid19, проверка на вирусы
Данные анализов официально подтвержденыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На Среднем Урале диагноз «коронавирус» подтвержден уже у 13 пациентов. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Результаты анализов поступили из новосибирского НИИ вирусологии.

«Научный центр „Вектор“ (Новосибирск) подтвердил наличие новой коронавирусной инфекции еще у четверых свердловчан, — сообщили в оперативном штабе. — Все случаи заражения COVID-19 в регионе — завозные. Заболевшие, как и пациенты, у которых инфекция была лабораторно подтверждена ранее, прибыли из Европы, они госпитализированы в ГКБ №40 Екатеринбурга».

По сообщению штаба, круг контактов новых заболевших достаточно узкий, поскольку они находились в режиме изоляции. «Лица из близкого круга контактов госпитализированы и обследованы, остальные контактные находятся под меднаблюдением, — рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом. — Обеспечен полный комплекс медпомощи, в оперативном порядке проведено обследование очагов и заключительная дезинфекция».

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© Служба новостей «URA.RU»
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