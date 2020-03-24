В Свердловской области на треть выросло число заболевших коронавирусом

На Среднем Урале диагноз «коронавирус» подтвержден уже у 13 пациентов. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Результаты анализов поступили из новосибирского НИИ вирусологии.
«Научный центр „Вектор“ (Новосибирск) подтвердил наличие новой коронавирусной инфекции еще у четверых свердловчан, — сообщили в оперативном штабе. — Все случаи заражения COVID-19 в регионе — завозные. Заболевшие, как и пациенты, у которых инфекция была лабораторно подтверждена ранее, прибыли из Европы, они госпитализированы в ГКБ №40 Екатеринбурга».
По сообщению штаба, круг контактов новых заболевших достаточно узкий, поскольку они находились в режиме изоляции. «Лица из близкого круга контактов госпитализированы и обследованы, остальные контактные находятся под меднаблюдением, — рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом. — Обеспечен полный комплекс медпомощи, в оперативном порядке проведено обследование очагов и заключительная дезинфекция».
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