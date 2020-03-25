В Сколково рассказали о двух тестах на выявление коронавируса

В мире существует два типа тестов на коронавирус, однако, в России пока используется только один Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На настоящий момент в мире существует две тест-системы на выявление коронавируса COVID-19. Первая направлена непосредственно на поиск вируса в организме, вторая — ищет антитела, которые вырабатываются в теле при заражении. Об этом рассказал Анжей Жимбиев, генеральный директор компании DRD Biotech, которая является резидентом «Сколково».

По словам Жимбиева, первый тип тестов работает на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), сейчас такие тесты используются в России. Данная система определяет наличие вируса в слюне или мокроте верхних дыхательных путей. При этом, если заражение произошло недавно и количество вируса в организме еще недостаточно велико, тест может показать отрицательный результат. «Это не значит, что тест плохой. Просто еще недостаточно вирусов, чтобы определить его», — приводит слова Жимбиева РИА «Новости».

Тесты второго типа в России пока не применяются. Однако по словам ученого в стране ведется разработка тест-систем на поиск антител к COVID-19. Эксперт отметил, что обычно организм начинает вырабатывать антитела на третий-пятый день после заражения, а антитела, вырабатывающиеся к новому типу коронавируса уникальны. Подобные тесты уже используется в Китае и Южной Корее, говорит Жимбиев. Зарубежные технологии будут взяты за основу российского варианта тест-системы. Запустить его в производство планируют в июне, цена на тест ожидается в районе 100-200 рублей.

Компания DRD Biotech — стартап, занимающийся разработкой различных диагностических тест-систем. В прошлом году организация зарегистрировала первый тест на выявление инсульта.

Ранее эффективность российских методов борьбы с коронавирусом признавали за границей. Так, журналисты американского телеканала CNN отмечали, что количество заболевших в РФ достаточно низкое, а в стране соблюдаются все рекомендации ВОЗ, пишет агентство Nation News.