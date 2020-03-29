Утвержден состав президиума правительства России

Президиум правительства возглавил премьер Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президиум правительства сформирован в России. В него вошли 20 человек, передает РИА «Новости».

Президиум правительства возглавил премьер Михаил Мишустин. В состав также вошли его девять заместителей: Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Из 21 федерального министра в состав президиума попали десять: Евгений Зиничев (МЧС), Владимир Колокольцев (МВД), Сергей Лавров (МИД), Сергей Шойгу (Минобороны), Константин Чуйченко (Минюст), Антон Котяков (Минтруда), Денис Мантуров (Минпромторг), Михаил Мурашко (Минздрав), Максим Решетников (Минэкономразвития) и Антон Силуанов (Минфин).