28 марта 2020

Утвержден состав президиума правительства России

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Президиум правительства возглавил премьер Михаил МишустинФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президиум правительства сформирован в России. В него вошли 20 человек, передает РИА «Новости».

Президиум правительства возглавил премьер Михаил Мишустин. В состав также вошли его девять заместителей: Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Из 21 федерального министра в состав президиума попали десять: Евгений Зиничев (МЧС), Владимир Колокольцев (МВД), Сергей Лавров (МИД), Сергей Шойгу (Минобороны), Константин Чуйченко (Минюст), Антон Котяков (Минтруда), Денис Мантуров (Минпромторг), Михаил Мурашко (Минздрав), Максим Решетников (Минэкономразвития) и Антон Силуанов (Минфин).

В последний раз президиум утверждался в первом правительстве Дмитрия Медведева. В 2008—2012 годах, когда правительство возглавлял Владимир Путин, заседания президиума проводились регулярно, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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