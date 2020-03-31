В Екатеринбурге организована православная служба доставки в условиях коронавируса

Продукты и медикаменты православные развозят пожилым людям Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Православная службу милосердия Екатеринбургской епархии в условиях эпидемии короновируса организовала доставку продуктов и медикаментов пожилым и одиноким людям. Добровольцы Службы милосердия, экипированные масками и перчатками, выезжают на адреса по заявкам подопечных, на сегодняшний день под опекой службы находится 1023 человека в возрасте от 65 лет и старше.

Помощь проекту оказывает фонд святой Екатерины, передавший службе милосердия тысячу медицинских масок, партию одноразовых перчаток и спреи для дезинфекции. Средства индивидуальной защиты предназначены как для работников службы, которые контактируют с людьми, так и для их подопечных.

«Я искренне надеюсь, что это только первая партия. На сегодняшний день мы ведем активную работу в этом направлении, и думаю, что уже в ближайшее время можем поставить в медицинские и социальные учреждения города еще несколько тысяч масок и дезинфицирующие спреи», — отметил директор фонда Александр Андреев.

Первые заявки поступили через комплексный центр социального обслуживания населения Верх-Исетского района Екатеринбурга. Добровольцы, получив заявку, быстро связываются с людьми и выполняют лекарственную и продуктовую заявку день-в-день. В Службе милосердия отмечают, при общении с подопечными добровольцы выдерживают безопасную дистанцию, чтобы обезопасить их от влияния извне.

Организаторы проекта посетовали, что пожилые люди после разового получения помощи отказываются от дальнейших контактов. «Некоторые из них после того, как мы выполнили их заявку, говорят: „Мы, наверное, дальше сами“. Вот эта их жертвенность, при которой они привыкли сами в жизни помогать и никого не напрягать… Хочется их в этом добром порыве остановить», — говорит старшая сестра милосердия отдела социального служения Екатеринбургской епархии Елена Яковлевна Борщик.

Сейчас в «группе быстрого реагирования» 22 человека и еще около 100 добровольцев патронажного направления Православной службы милосердия «в запасе».