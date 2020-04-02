В Пермском крае со 2 апреля действует тотальный карантин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 апреля, — 113-й день с момента обнаружения коронавируса и 23-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В России, по данным оперативного штаба, насчитывается 2777 случаев заражения. В Прикамье зарегистрировано 13 зараженных, один человек скончался, еще один вылечился от коронавируса.

Первые положительные моменты в борьбе с коронавирусом

Пермские медики выписали из краевой инфекционной больницы первого пациента, которому ранее был поставлен диагноз коронавирус. У 35-летнего мужчины два последних теста на коронавирус оказались отрицательными. Отмечается, что мужчина две недели находился на лечении.

Также впервые сократилось число людей без признаков ОРВИ, которые находятся под наблюдением медиков дома. По данным оперштаба, сейчас их 3467, тогда как днем ранее их было 3936. Кроме того, в первый день апреля не было выявлено ни одного нового случая заражения в Прикамье.

Руководство ФСИН запрещает болеть, а мэры устраивают очереди

Сотрудникам пермских колоний запретили болеть под угрозой увольнения, сообщает правозащитник Дмитрий Осечкин. По данным источника, слова которого приводит Осечкин, каждый день сотрудники обязаны на видеокамеру измерять температуру тела и сказать, что она составляет 36,6 градуса, даже если это не так. Отмечается, что подобные меры действуют не только в Прикамье, но и других регионах нашей страны. ГУФСИН ситуацию пока не прокомментировал.

В Березниках образовалась огромная очередь в мэрию. Люди осаждают администрацию города, чтобы получить специальное разрешение на перемещение в период тотального карантина, который действует в регионе со 2 апреля. Представители местной власти не прокомментировали ситуацию, зато в администрации главы Прикамья заявили: «Это явный просчет главы местного самоуправления [Сергея Дьякова]. В нынешних условиях нужно соображать, что ты делаешь».

Людям советуют шить маски, а полиция наказывает за фейки

Со 2 апреля пермякам можно покидать дом только в случае крайней необходимости, но при этом люди должны находиться в масках и перчатках. Замруководителя администрации губернатора Прикамья Лев Гершанок заявил, что в условиях, когда средств защиты нет в магазинах, их можно изготовить самостоятельно. « Берите кусок ткани, кусок марли и поймите, что только так вы сможете обезопасить себя и своих близких», — советует чиновник. Позже он в Instagram выложил снимок, где показал, какие маски шьют сотрудники администрации главы региона.

Тем временем полиция наказала еще одного пермяка за распространение фейков в интернете. Нарушитель усомнился в числе реально заболевших, обозначив свою позицию в комментариях под новостью одного из информационных порталов. Он также добавил, что к городу стягиваются войска нацгвардии, что не соответствовало действительности. В отношении мужчины 1983 года рождения составлен протокол по факту распространения заведомо недостоверной общественно значимой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Мировой судья принял решение оштрафовать пермяка на 30 тысяч рублей. Это уже второй подобный случай в регионе, первого пермяка наказали на прошлой неделе.

Профессиональная самоизоляция

НПО «Искра» и Краснокамский РМЗ продолжат выпускать свою продукцию и, соответственно, не отпустят своих сотрудников на тотальный карантин. На «Искре» говорят, что работникам, задействованным в непрерывном производстве, выдадут специальные пропуска. На ремонтно-механическом заводе Краснокамска, который выпускает сельхозтехнику, планируют изготавливать всю линейку продукции. А вот сотрудников предприятия «Протон-ПМ» и Завода имени Дзержинского все же отправили на карантин.

На карантин ушли и игроки пермского баскетбольного клуба «Парма». Еще до введения запретов на полеты главный тренер Казис Максвитис и иностранные игроки клуба покинули Пермь. Риэлторы отмечают, что баскетболисты уехали из города, освободив элитные квартиры. Теперь жилплощадь, стоимость аренды которой начинается от 50 тысяч рублей в месяц, стоит пустой.