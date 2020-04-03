Сегодня, 3 апреля, — 114-й день с момента обнаружения коронавируса и 24-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В России, по данным оперативного штаба, насчитывается 3548 случаев заражения. В Прикамье зарегистрировано 20 зараженных, два человека скончалось, еще три вылечилось от коронавируса. В регионе действует тотальный карантин.
Число зараженных COVID-19 резко увеличилось
В Пермском крае выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Это
У пермской журналистки подтвердился коронавирус
Скончавшаяся 31 марта журналистка Анастасия Петрова была заражена коронавирусом. Это 2 апреля официально подтвердил региональный минздрав. За час до официального заявления пермские СМИ
В Перми выписали еще двух пациентов после коронавируса
2 апреля в Пермском крае официально подтвердили выздоровление еще двух пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это
Также в Пермском крае тесты на коронавирус стали делать
Курорт Усть-Качка решил уволить тысячу человек
Руководство курорта Усть-Качки увольняет около тысячи человек, которые обратились к главе региона Дмитрию Махонину. Люди 1 апреля устроили флешмоб, пояснив, что из-за распространения коронавируса, они остались без работы и, соответственно, средств к существованию.
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин остался недоволен реакцией руководства санатория. «Работники курорта „Усть-Качка“ устроили флешмоб — обращаются к губернатору — и имеют на это право. В результате работодатель выгнал их с работы. Но к работодателям, которые ведут себя подобным образом, я считаю, надо принимать жесткие меры», — отметил Махонин. После этого гендиректор «Усть-Качки»
В Перми продают автомобили онлайн
Сразу несколько автосалонов Перми объявили о возможности приобрести новый автомобиль в режиме онлайн. Кто-то предлагает забрать автомобиль «после того, как все закончится», а кто-то обещает доставить его покупателю на эвакуаторе. Специалисты обращают внимание, что с увеличением доли онлайн-продаж, активизировались и мошенники. Для того, чтобы не перевести крупную сумму денег преступникам, рекомендуется в первую очередь обращать внимание на дату создания сайта, а также сверять реквизиты и выяснять дату регистрации организации, которой вы отправляете деньги. Полные данные о доменном имени можно узнать
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