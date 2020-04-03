Три лаборатории Пермского края делают тесты на коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 апреля, — 114-й день с момента обнаружения коронавируса и 24-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии. В России, по данным оперативного штаба, насчитывается 3548 случаев заражения. В Прикамье зарегистрировано 20 зараженных, два человека скончалось, еще три вылечилось от коронавируса. В регионе действует тотальный карантин.

Число зараженных COVID-19 резко увеличилось

В Пермском крае выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Это шесть женщин и один мужчина . Два человека контактировали с заболевшими уже на территории России. Остальные прибыли из Швейцарии, Таиланда, ОАЭ и Вьетнама. Руководство регионального министерства здравоохранения объяснило резкий рост тем, что результаты анализов за несколько дней пришли одновременно.

У пермской журналистки подтвердился коронавирус

Скончавшаяся 31 марта журналистка Анастасия Петрова была заражена коронавирусом. Это 2 апреля официально подтвердил региональный минздрав. За час до официального заявления пермские СМИ опубликовали личную переписку Петровой. Там она признается, что еще 29 марта пришел второй тест на коронавирус, который оказался положительным. Подобная ситуация вызвала гнев у главы региона Дмитрия Махонина, который заявил о недопустимости скрывать информацию о коронавирусе и числе заболевших от общественности. Тем временем фонд «Правда и справедливость» ОНФ призвал финансово помочь семье Петровой, у которой остались маленькие дети.

В Перми выписали еще двух пациентов после коронавируса

2 апреля в Пермском крае официально подтвердили выздоровление еще двух пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это первый заболевший в регионе — 43-летний мужчина, прибывший из Франции, и 62-летняя женщина, прилетевшая из Швейцарии.

Также в Пермском крае тесты на коронавирус стали делать еще в двух лабораториях . Ранее анализы проводились только в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Сейчас же исследования на коронавирусную инфекцию делают в лаборатории Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и лаборатории краевой инфекционной больницы.

Курорт Усть-Качка решил уволить тысячу человек

Руководство курорта Усть-Качки увольняет около тысячи человек, которые обратились к главе региона Дмитрию Махонину. Люди 1 апреля устроили флешмоб, пояснив, что из-за распространения коронавируса, они остались без работы и, соответственно, средств к существованию.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин остался недоволен реакцией руководства санатория. «Работники курорта „Усть-Качка“ устроили флешмоб — обращаются к губернатору — и имеют на это право. В результате работодатель выгнал их с работы. Но к работодателям, которые ведут себя подобным образом, я считаю, надо принимать жесткие меры», — отметил Махонин. После этого гендиректор «Усть-Качки» Сергей Постников тут же передумал увольнять людей и нашел деньги для выплаты заработной платы.

В Перми продают автомобили онлайн

Сразу несколько автосалонов Перми объявили о возможности приобрести новый автомобиль в режиме онлайн. Кто-то предлагает забрать автомобиль «после того, как все закончится», а кто-то обещает доставить его покупателю на эвакуаторе. Специалисты обращают внимание, что с увеличением доли онлайн-продаж, активизировались и мошенники. Для того, чтобы не перевести крупную сумму денег преступникам, рекомендуется в первую очередь обращать внимание на дату создания сайта, а также сверять реквизиты и выяснять дату регистрации организации, которой вы отправляете деньги. Полные данные о доменном имени можно узнать на сайте РУ-Центра , а выписку из единого госреестра юрлиц можно получить на сайте налоговой . Обе услуги абсолютно бесплатны.