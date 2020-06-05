Число больных с коронавирусом в России приблизилось к 450 тысячам

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Пустой город. Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса. Челябинск, медицинская маска, кировка
Во многих регионах сохраняется масочный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России зафиксировано 8 726 новых пациентов с коронавирусом. За сутки выздоровели 8 057 человек, 144 пациента умерли, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«В России выявлено 8 726 заболевших новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Наибольший прирост числа зараженных в Москве (+1 855), Московской области (+762) и Санкт-Петербурге (+378).

На Урале новые заболевшие выявлены в Свердловской области (+251), в Челябинской области (+ 108), в Тюменской области (+36), в ЯНАО (+45), ХМАО (+117), в Пермском крае (+49) и в Курганской области (+9).

За все время эпидемии в России коронавирусом заразились 449 834 человека. Умерли 5 528 человек, выздоровели 212 680 пациентов. В мире уже более 6,6 млн зараженных, выздоровели 2,8 млн пациентов, умерли 391 тысяча человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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