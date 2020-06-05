На Украине прогнозируют развал России

Алексей Данилов уверен, что распад РФ произойдет при его жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россию ожидает распад, так как она является образована искусственно, заявил секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире «24 канала».

«Это [развал России] не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни, — это 100%», — приводит его слова «Национальная служба новостей».

По мнению Данилова, Россия является искусственным образованием, которое было собрано «под пулеметами». Территории, вошедшие в состав России, как он отмечает, сделали это против собственной воли. Он также заявил, что не понимает, какое отношение к РФ имеют другие народы.

Данилов и ранее предрекал России развал. В феврале он перечислил причины, по которым это должно произойти. Среди них — демография, религия, «китайская угроза», напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД».

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