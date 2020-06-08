На Урале поезд задавил годовалую девочку, оставленную на рельсах

Пьяная мать не смогла забрать с рельсов коляску Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области поезд насмерть сбил годовалую девочку, которую пьяная мать не смогла забрать с рельсов. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

«Подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на 2102 километре 2 пикета перегона „Подъем — Кармак“ Свердловской железной дороги в Тугулымском районе Свердловской области с годовалой дочерью, находящейся в детской коляске, переходила через железнодорожные пути в необорудованном для пешеходного перехода месте перед близко идущим поездом», — сообщила URA.RU Наталья Шандровская, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК РФ

Инцидент произошел в районе деревень Верховино и Гилево Тугулымского района. Коляска с девочкой застряла на рельсах, а пьяная женщина не смогла ее убрать. За следствием наблюдает тюменская транспортная прокуратура.