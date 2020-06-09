В Сбербанке изменили прогноз по потерям в экономике. «Ситуация выглядит лучше, чем мы ожидали»

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Снижение ВВП России может составить 4,2-4,5%, заявил Герман Греф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Сбербанк прогнозирует меньшее снижение внутреннего валового продукта (ВВП) России, чем ЦБ РФ и правительство. Прогноз Сбербанка — снижение на 4,2-4,5%. С таким заявлением выступил глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Ситуация выглядит несколько лучше, чем мы ожидали. Наша оценка — примерно минус 4,2-4,5%», — цитирует Грефа ТАСС. Глава Сбербанка отметил, что раньше падение ВВП прогнозировалось на уровне 6-7%

Также Греф предполагает, что российская экономика может справиться с кризисом лучше, чем европейская или американская. По его данным, в этом году европейская экономика может потерять 7,5% ВВП, а американская — 6-7%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что в 2020 году ВВП России упадет на 5%, а в 2021 году вырастет 2,8%. Центробанк, в свою очередь, предсказывал падение ВВП в 2020 году на уровне 4-6%, передает «Национальная служба новостей».

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Экономика
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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