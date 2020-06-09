08 июня 2020

Многодетную мать пытаются вернуть в Россию. Год назад ее выгнали из страны

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Верховный суд РФ отменил решение о выдворении из страны жительницы Пермского края после ее переезда на родину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники пермского ГУ МВД пытаются отменить запрет на въезд в Россию для многодетной матери из Пермского края Брилянт Гусейновой, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка. Год назад женщина вместе с тремя детьми (гражданами России) уехала в родной Азербайджан по решению суда, которое два месяца назад изменил Верховный суд РФ.

«В связи с выявленными обстоятельствами УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю проводится работа по отмене решения о неразрешении въезда», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Точные сроки отмены не называются.

В мае 2019 года гражданка Азербайджана уехала из России вместе с тремя детьми (2012, 2017 и 2018 годов рождения), а ее муж — гражданин России — остался жить и работать в Губахе. В апреле 2020 года Верховный суд изменил наказание Гусейновой за нарушение правил пребывания в России, исключив слова про выдворение. Такое решение принято из-за того, что по международному праву нельзя разлучать семью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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