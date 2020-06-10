Отходы складируются в незаконном месте долгое время, знает источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На окраине Екатеринбурга, неподалеку от Дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Октябрьского района, обнаружили несанкционированную свалку, образовавшуюся из отходов, собираемых с городских улиц. Как рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией, скорее всего, за накоплением мусора в незаконном месте стоят подрядчики ДЭУ, с которыми заключены многомиллионные контракты.

Свалка расположена в районе Сибирского тракта (адрес ДЭУ — Сибирский тракт, 28А). «За благоустройство в районе отвечает ДЭУ, который ежегодно заключает с подрядчиками контракты на вывоз мусора. Но вывозиться он должен в специально отведенные для этого места. Видимо, чтобы избежать транспортных расходов, есть договоренность, что мусор не будет доезжать до свалок», — предполагает инсайдер.

На снимках, сделанных URA.RU, видно, что на несанкционированной свалке складируются асфальтовые срезы, черные мешки с мусором, собранные, предположительно, с улиц Октябрьского района. На момент публикации дозвониться до профильного замглавы района Александра Щелконогова не удалось. Представитель префектуры, сославшись на «срочное задание», попросила обратиться напрямую в ДЭУ. Однако руководство участка на момент публикации было занято на совещании.

Незаконная свалка находится практически под окнами руководства Октябрьского ДЭУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сюда свозятся мешки с мусором и асфальтовые срезы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU