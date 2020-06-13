Россияне все сильнее забывают о коронавирусе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 июня, — 185-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 95-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса на 18:04 (мск), в мире зарегистрировано 7 693 354 заболевших. Выздоровело 3 650 477 человек, скончалось 426 696 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (2 053 606), на втором — Бразилия (828 810), замыкает тройку лидеров Россия (всего 519 458 заболевших, за последние сутки — 8 706), на четвертом месте Индия (308 916), на пятом месте Великобритания (294 402).

Когда изобретут средство от коронавируса

Две вакцины от коронавируса будут запущены в производство в сентябре, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Сыворотки разработаны в Институте имени Гамалеи и центре «Вектор».

Фармацевтическая компания Astrazeneca произведет 400 миллионов доз вакцины от COVID-19 по заказу Италии, Германии, Франции и Нидерландов до конца года. Как отметил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, вакцина будет «предназначена для населения Европы».

Американские ученые рассказали о новых испытаниях вакцины от COVID-19 на мышах. Разработчики компании Moderna выяснили, что вакцина не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что одна ее доза может защитить от заражения.

Ситуация в России

Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 11 мая, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что по сравнению с мартом ежесуточный прирост инфицированных сократился в 16 раз, а количество ПЦР-исследований выросло в 139 раз.

Темпы прироста COVID-19 продолжат снижаться и дальше, если россияне будут ответственно относиться к мерам безопасности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, нужно и дальше мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Из-за коронавируса жители России стали реже жениться и разводиться. По сравнению с прошлым годом, число заключений браков упало на 40,5%, а расторжений — на 74,4%, заявили в Росстате.

Любые теории о том, что людей собираются чипировать с помощью вакцины от COVID-19, — бред. К такому выводу единогласно пришли вирусолог Анатолий Альтштейн и создатель роботов Евгений Дудоров. Эксперты напомнили, что конспирологи всегда придумывают различные теории, а технологии не позволят создать чипа такого малого размера. Кроме того, Альтштейн развеял мифы об опасности будущей вакцины.

Уменьшение объема легких и ухудшение работы почек являются скрытыми симптомами коронавируса, считают врачи. По мнению медиков, бессимптомное течение болезни не говорит о том, что органы продолжают функционировать также, как до заражения.

Окончание режима самоизоляции и снятие ограничений стоит воспринимать не как возвращение к старой жизни, а как переход к ее новому этапу, считают психологи МЧС России. Эксперты ведомства дали советы, как минимизировать стресс при входе с карантина.

Ситуация в мире

Франция открывает границы для туристов с 15 июня. Однако пока это касается только путешественников из стран Европейского Союза. Решение принято с учетом благоприятного развития эпидемиологической ситуации.

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели в действие крайне жесткий механизм реагирования на чрезвычайные ситуации из-за выявленной в городе вспышки COVID-19. Власти района активировали военный механизм: пересматриваются маршруты общественного транспорта, полиция перекрыла все улицы, ведущие к главному городскому рынку, в кафе и ресторанах проведут инспекции.

На Украине был установлен новый рекорд прироста зараженных коронавирусом. За сутки в стране выявили еще 753 случая инфицирования. Общее число зараженных превысило 30,5 тысяч. Кроме того, вспышка вируса зафиксирована в офисе президента страны Владимира Зеленского. Заболел советник Зеленского, а также министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В столице Непала Катманду полиция арестовала 10 человек , в том числе семь иностранцев, за акцию протеста с требованием ослабить режим самоизоляции. Граждане других государств, по словам полиции, были арестованы «за вмешательство во внутренние дела Непала».

Что дальше?

Отпуск на российских курортах можно планировать уже с 15—20 июня, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Пик туристического сезона в стране, по ее прогнозам, наступит в июле.

Ситуация с ценами на аренду квартир в России после пандемии будет меняться в зависимости от положения дел в экономике, заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По мнению эксперта, коронавирус остановил рост цен на аренду метров, а в скором времени они начнут расти.

В торговых центрах россиян будут ждать скидки в магазинах одежды, спрогнозировал экономист Виталий Калугин. Бренды будут избавляться от старых вещей, которые месяцами лежали в закрытых магазинах. При этом в магазинах электроники цены, наоборот, могут вырасти, а вместо закрывающихся магазинов будет появляться все больше точек питания и развлечений.