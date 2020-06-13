Сегодня, 13 июня, — 185-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 95-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным университета Джонса Хопкинса на 18:04 (мск), в мире зарегистрировано 7 693 354 заболевших. Выздоровело 3 650 477 человек, скончалось 426 696 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (2 053 606), на втором — Бразилия (828 810), замыкает тройку лидеров Россия (всего 519 458 заболевших, за последние сутки — 8 706), на четвертом месте Индия (308 916), на пятом месте Великобритания (294 402).
Когда изобретут средство от коронавируса
Две вакцины от коронавируса будут
Фармацевтическая компания Astrazeneca произведет
Американские ученые рассказали о новых испытаниях вакцины от COVID-19 на мышах. Разработчики компании Moderna выяснили, что вакцина
Ситуация в России
Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 11 мая, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что по сравнению с мартом ежесуточный прирост инфицированных сократился в 16 раз, а количество ПЦР-исследований выросло в 139 раз.
Темпы прироста COVID-19 продолжат снижаться и дальше, если россияне будут ответственно относиться к мерам безопасности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, нужно и дальше мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Из-за коронавируса жители России стали реже жениться и разводиться. По сравнению с прошлым годом, число заключений браков упало на 40,5%, а расторжений — на 74,4%, заявили в Росстате.
Любые теории о том, что людей собираются чипировать с помощью вакцины от COVID-19, — бред. К такому выводу единогласно пришли вирусолог Анатолий Альтштейн и создатель роботов Евгений Дудоров. Эксперты напомнили, что конспирологи всегда придумывают различные теории, а технологии не позволят создать чипа такого малого размера. Кроме того, Альтштейн развеял мифы об опасности будущей вакцины.
Уменьшение объема легких и ухудшение работы почек являются скрытыми симптомами коронавируса, считают врачи. По мнению медиков, бессимптомное течение болезни не говорит о том, что органы продолжают функционировать также, как до заражения.
Окончание режима самоизоляции и снятие ограничений стоит воспринимать не как возвращение к старой жизни, а как переход к ее новому этапу, считают психологи МЧС России. Эксперты ведомства дали советы, как минимизировать стресс при входе с карантина.
Ситуация в мире
Франция открывает границы для туристов с 15 июня. Однако пока это касается только путешественников из стран Европейского Союза. Решение принято с учетом благоприятного развития эпидемиологической ситуации.
В районе Фэнтай на юге Пекина
На Украине был установлен
В столице Непала Катманду полиция
Что дальше?
Отпуск на российских курортах можно планировать уже с 15—20 июня, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Пик туристического сезона в стране, по ее прогнозам, наступит в июле.
Ситуация с ценами на аренду квартир в России после пандемии будет меняться в зависимости от положения дел в экономике, заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По мнению эксперта, коронавирус остановил рост цен на аренду метров, а в скором времени они начнут расти.
В торговых центрах россиян будут ждать скидки в магазинах одежды, спрогнозировал экономист Виталий Калугин. Бренды будут избавляться от старых вещей, которые месяцами лежали в закрытых магазинах. При этом в магазинах электроники цены, наоборот, могут вырасти, а вместо закрывающихся магазинов будет появляться все больше точек питания и развлечений.
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