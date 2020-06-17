16 июня 2020

На Урале ищут добровольцев для тестирования на антитела к COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, защитный костюм, специалист, исследования, коронавирус, covid-19, covid19, проведение анализов, вирусолог, противочумный костюм
Тестирование необходимо для выяснения состояния коллективного иммунитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области начинается массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре.

«Под руководством управления Роспотребнадзора с 23 июня в Свердловской области начинается тестирование жителей на антитела к COVID-19. В тестировании могут принять участие жители любого возраста вне зависимости, от того, перенесли они заболевание новой коронавирусной инфекцией или нет», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить анкету. Данные всех, кто заполнит анкету, попадут в единую базу. После этого методом случайной выборки, разделив желающих на возрастные категории, будут определены те, кто пройдут лабораторные обследования.

В Роспотребнадзоре объяснили, что это тестирование необходимо для прогнозирования эпидемиологической ситуации. Поэтому специалистам необходимо знать о состоянии так называемого коллективного иммунитета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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