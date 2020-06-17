На Урале ищут добровольцев для тестирования на антитела к COVID

В Свердловской области начинается массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре.
«Под руководством управления Роспотребнадзора с 23 июня в Свердловской области начинается тестирование жителей на антитела к COVID-19. В тестировании могут принять участие жители любого возраста вне зависимости, от того, перенесли они заболевание новой коронавирусной инфекцией или нет», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре по Свердловской области.
Чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить
В Роспотребнадзоре объяснили, что это тестирование необходимо для прогнозирования эпидемиологической ситуации. Поэтому специалистам необходимо знать о состоянии так называемого коллективного иммунитета.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «