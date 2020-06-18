17 июня 2020

Горздрав Екатеринбурга проверяют федеральные инспекторы. Причина в COVID-статистике

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, медсестра, белые халаты, поликлиника, пробирки, сдача крови, проверка здоровья, здоровье, медицина, кабинет врача, клиника, анализ крови, врач, сбор анализов, больница, сдача анализов, городская больница
Сотрудники Минздрава РФ проверяют городские больницы и управление здравоохранения Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Управление здравоохранения Екатеринбурга проверяют чиновники из федерального министерства здравоохранения, сообщили URA.RU источники в городской администрации. По словам инсайдеров, проверка ведется с 17 июня, инспекторы работают не только в горздраве, но и в больницах Екатеринбурга, где лечатся горожане и жители региона с COVID-19.

«Сотрудники Минздрава РФ — несколько десятков человек — проверяют данные по больным с коронавирусом. Поскольку Свердловская область на пятом месте по заболеваемости (более десяти тысяч человек), к нам повышенное внимание», — объясняет собеседник URA.RU в горздраве. Также он отметил, что министерская проверка «никак не связана» с предстоящей ликвидацией горздрава Екатеринбурга.

На момент публикации получить комментарий главы горздрава Дениса Демидова и его представителя не удалось. Как писало URA.RU, решением главы города чиновник отстранен от работы, но официальных распоряжений по этому поводу нет.

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В Екатеринбурге за минувшие сутки зафиксировано 184 заболевших новой коронавирусной инфекцией, всего в городе за все время эпидемии выявлено 7256 зараженных, из них 6500 взрослых и 756 детей. Причем, распределение заболевших сильно разнится в зависимости от районов города: некоторых это число в 2-3 раза превышает заболеваемость в других районах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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