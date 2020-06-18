Сотрудники Минздрава РФ проверяют городские больницы и управление здравоохранения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Управление здравоохранения Екатеринбурга проверяют чиновники из федерального министерства здравоохранения, сообщили URA.RU источники в городской администрации. По словам инсайдеров, проверка ведется с 17 июня, инспекторы работают не только в горздраве, но и в больницах Екатеринбурга, где лечатся горожане и жители региона с COVID-19.

«Сотрудники Минздрава РФ — несколько десятков человек — проверяют данные по больным с коронавирусом. Поскольку Свердловская область на пятом месте по заболеваемости (более десяти тысяч человек), к нам повышенное внимание», — объясняет собеседник URA.RU в горздраве. Также он отметил, что министерская проверка «никак не связана» с предстоящей ликвидацией горздрава Екатеринбурга.

На момент публикации получить комментарий главы горздрава Дениса Демидова и его представителя не удалось. Как писало URA.RU, решением главы города чиновник отстранен от работы, но официальных распоряжений по этому поводу нет.

В Екатеринбурге за минувшие сутки зафиксировано 184 заболевших новой коронавирусной инфекцией, всего в городе за все время эпидемии выявлено 7256 зараженных, из них 6500 взрослых и 756 детей. Причем, распределение заболевших сильно разнится в зависимости от районов города: некоторых это число в 2-3 раза превышает заболеваемость в других районах.