В ХМАО назвали сроки доставки в регион лекарства от коронавируса

«Авифавиром» лечить будут больных с тяжелой формой протекания COVID-19 Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первое российское лекарство от коронавируса — препарат «Авифавир» — поступит в больницы Югры уже в июле. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

«В настоящее время департаментом здравоохранения подготовлена и направлена в Министерство здравоохранения РФ заявка на приобретение препарата. Процедура закупки начнется после этапа согласования», — прокомментировали в депздраве ХМАО.

Начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян в разговоре с URA.RU заявил, что препарат поступит в ковидные госпитали, где развернуты реанимационные койки. «Он предназначен для лечения пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в сложной форме и могут иметься еще и сопутствующие хронические заболевания», — заявил Малхасьян.

Ранее URA.RU сообщало, что препарат «Авифавир» (Фавипиравир) разработан группой компаний «ХимРар» по заказу Российского фонда прямых инвестиций на основе одноименно японского лекарства от гриппа. На Урале лекарство уже успело поступить в больницы Свердловской области.