Стоимость железнодорожных билетов для школьников снизят на 50%

Тариф будет действовать весь учебный год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дети старше 10 лет смогут купить билет на поезд за половину стоимости. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Билеты по скидке можно купить как в плацкарт, так и в купе, сообщает RT. Но действует тариф только во время учебного года — с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. «Ранее такая скидка предоставлялась на проезд в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования», — уточнили в кабмине.

Весной в регионах были отменены льготы для школьников на городской транспорт. Это было одной из мер по борьбе с коронавирусом.

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