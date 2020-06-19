Челябинские власти назвали главные проблемы голосования 1 июля

Власти решают, как будут голосовать люди в больницах и обсерваторах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Челябинская власть озаботилась организацией голосования по поправкам в Конституцию РФ (пройдет с 25 июня по 1 июля) в обсерваторах и больницах. Председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас на пресс-конференции 19 июня потребовал минимизации рисков для всех участников процесса. По его словам, указания от ЦИК РФ и Роспотребнадзора по этому вопросу в регионы пока не поступили.

«С одной стороны, мы не можем отказать гражданину в реализации его конституционного права, с другой стороны, есть сложности с реализацией», — заключил глава областного избиркома. Он отметил, что в регионе есть две точки, которые «вызывают опасения», одна из них — Саткинский район, вторую глава комиссии не назвал.

«Больной темой» Обертас обозначил и тестирование членов избирательных комиссий. Исполнительные власти региона и выделили на эту процедуру деньги, которых оказалось недостаточно для постоянного мониторинга ситуации. При этом по последним данным регионального минздрава из 3200 протестированных членов комиссии коронавирус подтвердился у 12-ти.

«Все эти люди переносят вирус бессимптомно, они изолированы, получили соответствующие предписания Роспотребнадзора, находятся дома и, естественно, не будут допущены до процедуры голосования», — отметил Сергей Обертас.

В условиях ограниченного бюджета термометры для измерения температуры избирателей закупили ровно по количеству УИК плюс один резервный на территорию. Тем не менее, их число составляет более 2 тысяч штук. Впоследствии, рассказал Обертас, заявил, что термометры передадут «туда, где они будут востребованы» и отметил, что их готово принять региональное Министерство образования.

К проведению голосования в Челябинской области, между тем, уже готовы 2304 участковых избирательных комиссии, а для избирателей готовят герметичные пакеты с перчатками, масками, одноразовыми ручками санитайзерами.

Число заражений COVID-19 в Челябинской области продолжает расти, региональный оперштаб сообщает о 179 новых случаях за последние сутки. Всего на 19 июня в области зарегистрировано 5652 случаев заражения коронавирусом.