Порошенко обвинил Россию в желании рассорить Украину и США

Россия хочет разрушить единение в отношениях Украины и США, считает Петр Порошенко
Политика России направлена на то, чтобы сломить единство в отношениях Киевом и Вашингтоном. С таким заявлением в интервью CNN выступил экс-президент Украины Петр Порошенко.
«Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США», — цитирует Порошенко «
Также Порошенко отметил, что сегодня Украина является про-американским государством в мире. Помимо этого, бывший президент поблагодарил США за предоставление помощи в больших объемах.
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