Порошенко обвинил Россию в желании рассорить Украину и США

Россия хочет разрушить единение в отношениях Украины и США, считает Петр Порошенко Фото: пресс-служба президента Украины

Политика России направлена на то, чтобы сломить единство в отношениях Киевом и Вашингтоном. С таким заявлением в интервью CNN выступил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США», — цитирует Порошенко « Федеральное агентство новостей ».

Также Порошенко отметил, что сегодня Украина является про-американским государством в мире. Помимо этого, бывший президент поблагодарил США за предоставление помощи в больших объемах.

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