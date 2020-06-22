Порошенко обвинил Россию в желании рассорить Украину и США

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Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Россия хочет разрушить единение в отношениях Украины и США, считает Петр Порошенко Фото: пресс-служба президента Украины

Политика России направлена на то, чтобы сломить единство в отношениях Киевом и Вашингтоном. С таким заявлением в интервью CNN выступил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США», — цитирует Порошенко «Федеральное агентство новостей».

Также Порошенко отметил, что сегодня Украина является про-американским государством в мире. Помимо этого, бывший президент поблагодарил США за предоставление помощи в больших объемах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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