Газета призвана заинтересовать молодую аудиторию. Такой формат беспрецедентен для УрФО Фото: читатель URA.RU

В преддверии голосования по поправкам в Конституцию администрация Нижнего Тагила подготовила спецвыпуск газеты «Тагильский рабочий» с видеовставками. Как рассказали URA.RU в мэрии, горожане, скачавшие специальное приложение, наведя на газету смартфон, смогут увидеть выступления президента РФ Владимира Путина, губернатора Евгения Куйвашева и мэра Владислава Пинаева, посвященные поправкам в Конституцию.

Также при наведении смартфона на газету читатели смогут увидеть ролики о трудовых подвигах горожан в годы Великой Отечественной войны: в спецномере газеты рассказывается о федеральном проекте «Город трудовой доблести», в котором участвует Нижний Тагил. Как писало URA.RU, на избирательных участках власти организуют сбор подписей за присвоение городу почетного звания.

Своими видеовставками газета напоминает «Ежедневный пророк» из фильмов про «Гарри Поттера», иронизируют в кулуарах мэрии. «Молодежь пользуется современными гаджетами, а „Тагильский рабочий“, имеющий в городе определенную аудиторию, выходит в бумажном варианте. Нам хочется привлечь внимание молодежи к голосованию по поправкам в Конституцию, „Городу трудовой доблести“», — объяснил мэр Владислав Пинаев.

Также он не исключил, что некоторые номера «Тагильского рабочего» и впредь будут выходить в таком формате. «Например, таким образом можно интегрировать рекламу», — описал он. По информации URA.RU, 23 июня Пинаев презентует видеогазету губернатору Евгению Куйвашеву.

Предполагается, что газета с видеовставками начнет распространяться с вечера 22 июня Фото: читатель URA.RU