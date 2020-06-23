Коронавирус не любит открытые водоемы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сегодня, 23 июня, — 195-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 105-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано уже 9 215 596 (+6 893 за ночь). Скончались 474 788 (+804) пациента с COVID-19, 4 921 852 (+17185) инфицированных выздоровели. Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США (2 388 153), далее следует Бразилия (1 111 348). На третьем месте в мире остается Россия (593 088), затем Индия (440 450) и замыкает пятерку стран Великобритания (305 289).

В России COVID-19 подтвержден у 593 088 человек. Умерли 8 240 инфицированных, 345 137 — выздоровели. Самое большое количество заразившихся по-прежнему в Москве (215 014) и Московской области (54 375). Свыше 10 тысяч заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге (22 412), Нижегородской (15 774) и Свердловской (11 129) областях.

Когда изобретут лекарство от коронавируса

Ученые Сибирского отделения РАН предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус — с помощью анализа человеческого дыхания . Выдыхаемый воздух содержит около 750 летучих соединений, анализируя которые можно контролировать многие биохимические процессы, протекающие в организме человека. Газоанализаторы производят в новосибирском Академгородке и по характеристикам он не уступает зарубежным аналогам. уверяют создатели.

Ученые заявили, что употребление антибиотиков при заражении коронавирусом становится крайне опасным. По их словам, к 2050 году могут погибнуть более 10 миллионов человек из-за инфекций, устойчивых к антибактериальной терапии, так как их лечили этими препаратами во время пандемии, указано в докладе Организации Объединенных Наций.

Ситуация в России

В России наблюдается низкая смертность от коронавируса, так как власти своевременно приняли решение закрыть границу с Китаем, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, российские власти были готовы к тому, что основная угроза завоза коронавирусной инфекции на территорию РФ пойдет оттуда.

Комитет по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты предложил разрешить продажу лекарств не только аптекам, но и розничным онлайн-компаниям. В организации считают, что это поможет сделать доставку бесплатной и быстрой.

В столице, между тем, уже налаживается нормальная жизнь после самоизоляции. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 23 июня в городе возобновят работу рестораны и кафе, откроются фитнес-клубы, библиотеки и детские сады. Большая часть ограничений будет снята и в Подмосковье.

Несмотря на то, что российские власти предпринимают все меры для безопасности на время проведения парада Победы, власти западных стран отказываются принять в нем участие. Так, в ФРГ заявили, что в стране существует «маленькая истерия» в связи с коронавирусом, и люди не поймут, если кто-то из членов правительства отправится на торжество в чужую страну.

Карантин подходит к концу, и предприниматели всерьез озабочены спасением умирающего бизнеса. Как сохранить свое дело и на кого при этом стоит рассчитывать — поговорим в стриме на youtube-канале URA.RU в этот вторник, 23 июня, в 14:00 (время уральское).

Ситуация в мире

Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа. Главная святыня мусульман — Большая мечеть в Мекке — пока закрыта.

В Евросоюзе начали требовать компенсаций для пострадавших от COVID-19 странам. Власти Франции и Германии призвали ЕС создать фонд помощи, соглашение планируется заключить на ближайшем саммите. «Пришло время принять решение. У нас есть все, чтобы поддержать нашу экономику, и чем быстрее мы сделаем это, тем лучше», — заявил министр финансов Франции Бруно Ле Майр. А в Британии, которая выходит из ЕС, жители настаивают на том, чтобы сократить на 10% зарплату премьер-министра страны Бориса Джонсона. Сделать это, по мнению 75% британцев, он должен в знак солидарности с пострадавшими из-за коронавируса рабочими.

Прогнозы, мнения и советы экспертов

Последствия пандемии коронавируса во всем мире будут ощущаться еще на протяжении десятилетия и в самых разных областях общественной жизни. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. Он подчеркнул, что уже сейчас пандемия спровоцировала экономический и социальные кризисы, а во многих странах — еще и политический.

Но есть и хорошие новости: эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что человек не может заразиться коронавирусом в открытых водоемах . Он отметил, что вода в них подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, губительных для коронавируса. В Гидрометцентре в свою очередь назвали российские курорты с самым теплым морем. Теплая вода сейчас в Геленджике: +24 градуса, чуть менее теплая в Алуште, Анапе, Евпатории, Туапсе, а также в Ялте и Феодосии +22 градуса.

Компании Apple запантентовала умные часы, которые смогут следить насколько хорошо пользователь моет руки. В промо-ролике компания обещает, что устройство само будет понимать, когда пользователь начинает мыть руки и будет показывать ему 20-секундный таймер (минимальное время, за которое бактерии можно смыть с рук).