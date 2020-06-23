Владимир Путин продлил выплаты медикам, соцработникам и семьям с детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 июня, — 195-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском Ухане и 105-й с момента объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 9 258 012 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки эта цифра увеличилась на 49 309 человек. Первое место по количеству инфицированных продолжают удерживать США, где зафиксировано 2 389 816 случаев заражения (+1 999 за сутки). На втором месте — Бразилия с 1 113 606 заболевшими (+2 258 за сутки). Третье место осталось за Россией, где зафиксировано 600 427 зараженных (+7 339 новых случаев за сутки). На четвертом — Индия с 441 949 заболевшими (+1 498). Замыкает пятерку Великобритания, где заразились 305 289 человек.

За сутки количество заболевших россиян увеличилось на 7 339. Всего за время эпидемии в России выздоровели 357 207 человек. Жертвами вируса стали 8 388 человек. Несмотря на общую стабилизацию ситуации по России, за сутки во многих регионах зафиксирован рост заболевших: больше всего зараженных нашли в Москве, Московской области, ХМАО и Челябинской области.

Когда изобретут лекарство от коронавируса?

Российские ученые опубликовали первые результаты тестирования вакцины от коронавируса на добровольцах. По словам представителя центра, в котором проводятся испытания, у подопытных были зафиксированы типичные симптомы, характерные для других вакцинаций — повышение температуры и головная боль, которые были вскоре «самостоятельно купированы».

Вторую группу добровольцев вакцинировали от COVID-19 в госпитале Бурденко, «серьезных негативных реакций» не отмечено, сообщили в Минобороны России. По результатам обследования первой группы добровольцев, получивших вакцину 18 июня, первичные данные о безопасности и переносимости вакцины позволили продолжить клинические испытания. Сегодня вакцина была введена еще 20 добровольцам.

Казанский федеральный университет начал тестировать собственную вакцину . Препарат разработан на основе ДНК-технологий. По словам представителей учебного учреждения, первые данные обэффективности будут получены уже в ближайше два месяца.

Ситуация в России

Президент РФ Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Помимо отчета о состоянии экономики и принимаемых для борьбы с коронавирусом в стране мерах глава государства анонсировал продление некоторых мер поддержки: стимулирующие выплаты врачи будут получать еще два месяца, а социальные работники — до 15 сентября. Семьи с детьми до 16 лет еще раз получат по 10 тысяч рублей. Все меры поддержки россиян, анонсированные Путиным сегодня, можно посмотреть здесь.

Также, президент предложил ввести с января 2021 года налог для богатых — повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год. Вырученные таким образом деньги Путин предложил тратить на лечение детей с редкими заболеваниями.

Статистики по смертям от коронавируса, предоставляемые Росстатом и оперативным штабом, различаются, так как при их формировании используются разные методики подсчета, заявили в Федеральной службе государственной статистики. По мнению ее руководителя Павла Малкова, самые актуальные данные — у оперштаба, так как оперативно заносятся вручную.

С сегодняшнего дня в Москве вступил в силу третий этап смягчения ограничений. Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, в городе должны открыться рестораны, кафе, фитнес-клубы и бассейны. Также снимаются ограничения с работы детских садов и турагентств. Открываются спортивные и детские площадки.

С конца мая среди россиян в два раза увеличилось число тех, у кого коронавирусом заболел родственник или знакомый. Также выросло и количество уверенных в поспешном снятии ограничений. Растет и число COVID-диссидентов, называющих коронавирус выдумкой.

Ситуация в мире

В Мексике зафиксировали первые в мире случаи заболевания коронавирусом среди новорожденных детей. 17 июня в штате Сан-Луис-Потоси COVID-19 был диагностирован у родившихся тройняшек. Ранее считалось, что младенцы обладают иммунитетом к новому вирусу.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом. По словам спортсмена, у его супруги также подтверждено заболевание, а у детей — нет. Спортсмен заявил об уходе на двухнедельную самоизоляцию.

Египет, открывающий границы с 1 июля, планирует отменить плату за получение визы до конца октября. Это позволит каждому туристу сэкономить порядка 25 долларов. По словам властей страны, Египет готов к приему гостей — более 260 отелей получили сертификат гигиенической безопасности, который подтверждает соблюдение противовирусных мер.

Мнения экспертов

Смертность от коронавируса в России изменится к концу июля и станет вдвое меньше, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. В первую очередь летальность снизится в Москве, Калмыкии и Биробиджане. Последними пик смертности пройдут Карачаево-Черкесия, Челябинск и Чита.

Коронавирус не передается через продукты питания . Об этом заявила эксперт государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Фэнцинь. По ее словам, в мире не выявлено ни одного случая подобного заражения.