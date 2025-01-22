Utair массово задерживает рейсы из Екатеринбурга. Скрин

22 января 2025 в 20:16 Размер текста - 17 +

Вылеты перенесли на несколько часов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 22 января авиакомпания Utair задерживает вылет трех самолетов в Сургут, Ханты-Мансийск и Тюмень. Это следует из онлайн-табло на сайте авиагавани. Рейс UT-112 в Сургут задержан с 21:10 до 23:35. Вылет в Ханты-Мансийск (рейс UT-302) перенесли с 18:00 до 23:50, а самолет в Тюмень (рейс UT-280) направится лишь в 23:50, хотя планировалось в 22:05. Причина переноса рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На данный момент ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 22 января авиакомпания Utair задерживает вылет трех самолетов в Сургут, Ханты-Мансийск и Тюмень. Это следует из онлайн-табло на сайте авиагавани. Рейс UT-112 в Сургут задержан с 21:10 до 23:35. Вылет в Ханты-Мансийск (рейс UT-302) перенесли с 18:00 до 23:50, а самолет в Тюмень (рейс UT-280) направится лишь в 23:50, хотя планировалось в 22:05. Причина переноса рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На данный момент ответ получить не удалось.