Utair массово задерживает рейсы из Екатеринбурга. Скрин

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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
Вылеты перенесли на несколько часов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 22 января авиакомпания Utair задерживает вылет трех самолетов в Сургут, Ханты-Мансийск и Тюмень. Это следует из онлайн-табло на сайте авиагавани.

Рейс UT-112 в Сургут задержан с 21:10 до 23:35. Вылет в Ханты-Мансийск (рейс UT-302) перенесли с 18:00 до 23:50, а самолет в Тюмень (рейс UT-280) направится лишь в 23:50, хотя планировалось в 22:05.

Причина переноса рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На данный момент ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 22 января авиакомпания Utair задерживает вылет трех самолетов в Сургут, Ханты-Мансийск и Тюмень. Это следует из онлайн-табло на сайте авиагавани. Рейс UT-112 в Сургут задержан с 21:10 до 23:35. Вылет в Ханты-Мансийск (рейс UT-302) перенесли с 18:00 до 23:50, а самолет в Тюмень (рейс UT-280) направится лишь в 23:50, хотя планировалось в 22:05. Причина переноса рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На данный момент ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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