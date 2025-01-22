В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 22 января авиакомпания Utair задерживает вылет трех самолетов в Сургут, Ханты-Мансийск и Тюмень. Это следует из онлайн-табло на сайте авиагавани.
Рейс UT-112 в Сургут задержан с 21:10 до 23:35. Вылет в Ханты-Мансийск (рейс UT-302) перенесли с 18:00 до 23:50, а самолет в Тюмень (рейс UT-280) направится лишь в 23:50, хотя планировалось в 22:05.
Причина переноса рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На данный момент ответ получить не удалось.
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