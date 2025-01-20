Прокуратура пришла к спикеру думы Екатеринбурга, Гурарий отбилась

Жалоба «Народного фронда» на спикера гордумы Екатеринбурга Гурарий отклонена

21 января 2025 в 12:14 Размер текста - 17 +

Есть две версии, с чем связана атака на Анну Гурарий Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Екатеринбурга провела проверку по факту возможного нарушения думой законодательства о работе с обращениями граждан. Это следует из письма на имя спикера думы Анны Гурарий, оказавшегося в распоряжении URA.RU. Пожаловался на Гурарий лидер свердловского «Народного фронта» Вадим Савин. Спикер нашла чем ответить, и прокуратура ее поддержала. Савин, как он утверждает, в апреле—мае и в ноябре 2024-го направил Гурарий через сайт думы девять обращений с просьбами разобраться с жалобами екатеринбуржцев, с которыми они обратились на «прямую линию» президента Владимира Путина в конце 2023 года. В установленный законом срок Гурарий якобы не отреагировала. «Прокуратурой Екатеринбурга проводится проверка по доводам… Савина В. А. о возможном нарушении законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан», — написал Гурарий зампрокурора города Артем Варданян 26 декабря, попросив дать подробное пояснение по ситуации. А сразу после новогодних праздников Савин пожаловался на Гурарий мэру Алексею Орлову. Тот ему объяснил, что не вправе вмешиваться в работу думы, но и кулуарно вступаться за Гурарий не стал, отмечает владеющий ситуацией источник URA.RU в руководстве города. Вадим Савин пожаловался мэру Орлову сразу после праздников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другой собеседник агентства — из числа опытных городских депутатов, — оценивая возможные последствия для Гурарий, отметил, что, если бы надзорный орган встал на сторону Савина, ей грозила бы административная ответственность. «Или кому-то из аппарата думы. Для любого муниципального или государственного служащего это очень неприятно. Две „административки“ — и дисквалификация», — объяснил собеседник URA.RU. В кулуарах мэрии и думы обсуждаются две версии, с чем связан выпад Савина, имеющего спорную репутацию среди чиновников, против Гурарий. Первая: с ним сотрудничают недоброжелатели спикера в мэрии или внутри думы. Вторая версия: Савину просто необходимо генерировать собственную информационную повестку, а критиковать обладающих более серьезным влиянием Орлова и областных чиновников он просто не может — вот и бьет по Гурарий. Сам Савин заявил URA.RU: «Анна Дмитриевна — единственный чиновник (на самом деле она не чиновник — прим. ред.) в Екатеринбурге, которая не ответила на десять из десяти писем, написанных „Народным фронтом“. Мы писали ей в рамках отработки обращений граждан на „Итоги года с В. В. Путиным“. Писали в интересах заявителей и президента. Получается, она проигнорировала жителей Екатеринбурга и президента. Поэтому и обратились в прокуратуру. Недопустимо так относиться к гражданам», — сказал он. Савин также заявил, что «в Свердловской области нет таких людей и организаций, которые могли бы ангажировать президентское движение». «Она [Гурарий] — народная избранница и должна помогать решать проблемы своих избирателей», — резюмировал активист. Сама Гурарий пояснила URA.RU, что «депутаты принимают любые обращения граждан и организаций, и если они не по профилю, то переадресуют их в иные органы власти». «Непосредственная работа с гражданами и поступающими от них обращениями — это ключевой приоритет в работе думы и депутатов. Даже если поступающие от горожан обращения находятся вне компетенции думы — мы все равно помогаем в решении поставленных вопросов. Еще раз подчеркну: мы всегда даем ответы на все обращения, поступившие через электронную приемную думы, в „бумажном“ виде либо на приемах граждан, которые каждый депутат проводит регулярно. Запретных тем у нас нет», — подчеркнула Гурарий. Анна Гурарий убедила прокуратуру, что претензии в ее адрес надуманны Фото: Илья Московец © URA.RU Она корректно умолчала о более серьезных доводах, которые изложила в ответе прокуратуре от 13 января. URA.RU удалось с ним ознакомиться. В письме сказано, что никакие обращения от Савина через сайт думы не проходили, «что подтверждается соответствующими страницами сервиса „Электронная приемная Екатеринбургской городской думы“». А скрины, которые Савин приложил к своей жалобе, «не соответствуют интерфейсу и структуре официального сайта Екатеринбургской городской думы». «О том, что на фотографиях изображен сайт, не имеющий отношения к Екатеринбургской городской думе, свидетельствует также наличие орфографических ошибок, недопустимых на официальных сайтах», — отметила Гурарий. О том, что Гурарий поддержала прокуратура, рассказал накануне в своем telegram-канале сам Савин. «Получили ответ от прокурора столицы Урала Кузнецовой С. В.: „Приложенные к вашему обращению скриншоты страниц с уведомлением об отправке не соответствует интерфейсу и структуре официального сайта Екатеринбургской городской думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет“. А значит, нарушений нет, мер прокурорского реагирования не будет. Кроме того, как заявила прокурор, разрешение доводов обращений граждан, указанных в наших обращениях, к компетенции Екатеринбургской городской думы не относится», — написал Савин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Екатеринбурга провела проверку по факту возможного нарушения думой законодательства о работе с обращениями граждан. Это следует из письма на имя спикера думы Анны Гурарий, оказавшегося в распоряжении URA.RU. Пожаловался на Гурарий лидер свердловского «Народного фронта» Вадим Савин. Спикер нашла чем ответить, и прокуратура ее поддержала. Савин, как он утверждает, в апреле—мае и в ноябре 2024-го направил Гурарий через сайт думы девять обращений с просьбами разобраться с жалобами екатеринбуржцев, с которыми они обратились на «прямую линию» президента Владимира Путина в конце 2023 года. В установленный законом срок Гурарий якобы не отреагировала. «Прокуратурой Екатеринбурга проводится проверка по доводам… Савина В. А. о возможном нарушении законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан», — написал Гурарий зампрокурора города Артем Варданян 26 декабря, попросив дать подробное пояснение по ситуации. А сразу после новогодних праздников Савин пожаловался на Гурарий мэру Алексею Орлову. Тот ему объяснил, что не вправе вмешиваться в работу думы, но и кулуарно вступаться за Гурарий не стал, отмечает владеющий ситуацией источник URA.RU в руководстве города. Другой собеседник агентства — из числа опытных городских депутатов, — оценивая возможные последствия для Гурарий, отметил, что, если бы надзорный орган встал на сторону Савина, ей грозила бы административная ответственность. «Или кому-то из аппарата думы. Для любого муниципального или государственного служащего это очень неприятно. Две „административки“ — и дисквалификация», — объяснил собеседник URA.RU. В кулуарах мэрии и думы обсуждаются две версии, с чем связан выпад Савина, имеющего спорную репутацию среди чиновников, против Гурарий. Первая: с ним сотрудничают недоброжелатели спикера в мэрии или внутри думы. Вторая версия: Савину просто необходимо генерировать собственную информационную повестку, а критиковать обладающих более серьезным влиянием Орлова и областных чиновников он просто не может — вот и бьет по Гурарий. Сам Савин заявил URA.RU: «Анна Дмитриевна — единственный чиновник (на самом деле она не чиновник — прим. ред.) в Екатеринбурге, которая не ответила на десять из десяти писем, написанных „Народным фронтом“. Мы писали ей в рамках отработки обращений граждан на „Итоги года с В. В. Путиным“. Писали в интересах заявителей и президента. Получается, она проигнорировала жителей Екатеринбурга и президента. Поэтому и обратились в прокуратуру. Недопустимо так относиться к гражданам», — сказал он. Савин также заявил, что «в Свердловской области нет таких людей и организаций, которые могли бы ангажировать президентское движение». «Она [Гурарий] — народная избранница и должна помогать решать проблемы своих избирателей», — резюмировал активист. Сама Гурарий пояснила URA.RU, что «депутаты принимают любые обращения граждан и организаций, и если они не по профилю, то переадресуют их в иные органы власти». «Непосредственная работа с гражданами и поступающими от них обращениями — это ключевой приоритет в работе думы и депутатов. Даже если поступающие от горожан обращения находятся вне компетенции думы — мы все равно помогаем в решении поставленных вопросов. Еще раз подчеркну: мы всегда даем ответы на все обращения, поступившие через электронную приемную думы, в „бумажном“ виде либо на приемах граждан, которые каждый депутат проводит регулярно. Запретных тем у нас нет», — подчеркнула Гурарий. Она корректно умолчала о более серьезных доводах, которые изложила в ответе прокуратуре от 13 января. URA.RU удалось с ним ознакомиться. В письме сказано, что никакие обращения от Савина через сайт думы не проходили, «что подтверждается соответствующими страницами сервиса „Электронная приемная Екатеринбургской городской думы“». А скрины, которые Савин приложил к своей жалобе, «не соответствуют интерфейсу и структуре официального сайта Екатеринбургской городской думы». «О том, что на фотографиях изображен сайт, не имеющий отношения к Екатеринбургской городской думе, свидетельствует также наличие орфографических ошибок, недопустимых на официальных сайтах», — отметила Гурарий. О том, что Гурарий поддержала прокуратура, рассказал накануне в своем telegram-канале сам Савин. «Получили ответ от прокурора столицы Урала Кузнецовой С. В.: „Приложенные к вашему обращению скриншоты страниц с уведомлением об отправке не соответствует интерфейсу и структуре официального сайта Екатеринбургской городской думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет“. А значит, нарушений нет, мер прокурорского реагирования не будет. Кроме того, как заявила прокурор, разрешение доводов обращений граждан, указанных в наших обращениях, к компетенции Екатеринбургской городской думы не относится», — написал Савин.