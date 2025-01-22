Фигуранта поместили под стражу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудником московского банка, который украл из ячейки клиента 180 миллионов рублей, оказался 38-летний уроженец Полевского (Свердловская область) Алексей Гостюхин. Мужчину задержали в столичном аэропорту, когда он пытался покинуть страну, рассказала представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

«Злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 миллионов рублей он конвертировал в криптовалюту», — пояснила Волк. Личность задержанного раскрыли в telegram-каналах. Судя по страницам Гостюхина в соцсетях, он переехал в Москву несколько лет назад.

По данным URA.RU, Гостюхин до девятого класса учился в частной школе Полевского «Согласие». Затем он получил образование в радиотехническом техникуме имени Попова и УрФУ. В Москве живет сестра Алексея — 44-летняя Евгения Г.

Следователи завели уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (кража). Фигуранта отправили под стражу. На данный момент силовики ведут расследование.

Фото: страница Алексея Гостюхина в соцсети «ВКонтакте»