Сотрудник банка, укравший 180 млн из ячейки в Москве, оказался свердловчанином. Фото

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Фигуранта поместили под стражу (архивное фото) Фото:

Сотрудником московского банка, который украл из ячейки клиента 180 миллионов рублей, оказался 38-летний уроженец Полевского (Свердловская область) Алексей Гостюхин. Мужчину задержали в столичном аэропорту, когда он пытался покинуть страну, рассказала представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

«Злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 миллионов рублей он конвертировал в криптовалюту», — пояснила Волк. Личность задержанного раскрыли в telegram-каналах. Судя по страницам Гостюхина в соцсетях, он переехал в Москву несколько лет назад.

По данным URA.RU, Гостюхин до девятого класса учился в частной школе Полевского «Согласие». Затем он получил образование в радиотехническом техникуме имени Попова и УрФУ. В Москве живет сестра Алексея — 44-летняя Евгения Г.

Следователи завели уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (кража). Фигуранта отправили под стражу. На данный момент силовики ведут расследование.

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Сотрудником московского банка, который украл из ячейки клиента 180 миллионов рублей, оказался 38-летний уроженец Полевского (Свердловская область) Алексей Гостюхин. Мужчину задержали в столичном аэропорту, когда он пытался покинуть страну, рассказала представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале. «Злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 миллионов рублей он конвертировал в криптовалюту», — пояснила Волк. Личность задержанного раскрыли в telegram-каналах. Судя по страницам Гостюхина в соцсетях, он переехал в Москву несколько лет назад. По данным URA.RU, Гостюхин до девятого класса учился в частной школе Полевского «Согласие». Затем он получил образование в радиотехническом техникуме имени Попова и УрФУ. В Москве живет сестра Алексея — 44-летняя Евгения Г. Следователи завели уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (кража). Фигуранта отправили под стражу. На данный момент силовики ведут расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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