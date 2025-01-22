«Боимся выходить из дома»: как цыганский поселок Екатеринбурга переживает вспышку опасной болезни

Жители цыганского поселка Екатеринбурга боятся выходить из дома из-за гепатита А

Гепатит А подхватили шесть жителей поселка Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Жители цыганского поселка Екатеринбурга встревожены из-за случившейся вспышки гепатита А. Некоторые не отпускают детей в школу и сами стараются реже выходить из дома. Другие, напротив, считают, что бояться нечего, передает корреспондент URA.RU.

По словам членов цыганской общины, в поселке заразились только дети. Они попили воду, которую набрали на уличной колонке. Теперь воду оттуда используют только для стирки. «Конечно, [боимся воду из колонки брать]», — ответила корреспонденту женщина с бутылками. «Но что делать? Стираться тоже нужно. Так, покупаем лимонады, соки, минералку», — поделилась собеседница.

У нее двое детей, младшему — 2,5 года. После случившегося женщина боится отпускать их на учебу. «Принесут оттуда еще заразу. Как потом быть? Но вот учителя звонят, ругаются: „Почему не водите детей в школу?“» — посетовала она.

Та самая колонка с (якобы) зараженной водой Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Пить воду из уличных колонок цыганам запретили санврачи. «Сказали, чтобы мы следили за симптомами. При появлении — сразу в больницу», — сообщила другая местная жительница. По ее словам, специалисты Роспотребнадзора (РПН) взяли пробы воды с колонки и якобы не выявили вирус. Ее слова журналисту подтвердили еще несколько жителей.

«А вот почему детям бесплатно не ставят вакцину, чтобы они не болели? Нам говорят, что ее нет. Мол, платите 4500 рублей и ставьте. Вот у меня пятеро детей. Это мне 20 тысяч нужно заплатить?! Откуда у меня такие деньги? Я в декрете, не работаю», — недовольна многодетная мать.

Другая женщина настаивает, что в поселок должны организовать подвоз воды. «Сейчас мы покупаем ее в магазинах. Это большие деньги. Привозили бы хотя бы для детей», — попросила она.

Нашлись и те, кто считает, что повода для переживаний нет. «К нам приезжали, проверили воду, ничего опасного не нашли. Дали рекомендации, которые все вроде соблюдают. Никакой паники в поселке нет, — заверил местный житель. — Ходим в больницу, ставим вакцину».

О вспышке болезни в цыганском поселке стало известно утром 22 января. В районных больницах идут массовые обследования. По данным РПН, заразились дети из одного домовладения в поселке. РПН организовал санитарно-противоэпидемические мероприятия по локализации очага вспышки. Главе цыганской диаспоры вручили предписание о проведении дополнительных профилактических мер.

По поселку разъезжала машина медиков. Чем конкретно они занимались, неизвестно Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Жители продолжают наливать воду из колонок Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Вторая колонка, которую некоторые теперь стараются обходить стороной Фото: Сергей Бодров © URA.RU