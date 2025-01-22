Ректор УрФУ Кокшаров: «голые» гуманитарии и технари больше не нужны работодателю

22 января 2025 в 20:49 Размер текста - 17 +

Кокшаров перечислил навыки идеального сотрудника для работодателя Фото: Илья Московец © URA.RU Работодателям больше не нужны «голые» гуманитарии и технари, у которых нет знаний и навыков из разных, в том числе непрофильных дисциплин. С таким заявлением выступил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. «Сегодня от гуманитариев требуются цифровые навыки, знание математики. „Голые“ гуманитарии без понимания, как это продвинуть через аудиторию, используя интернет, искусственный интеллект, они уже не столь востребованы. И „голые“ технари тоже. Для технарей чрезвычайно важно обладать так называемыми мягкими навыками. Работодатели это требуют. Умение работать в команде, коммуницировать, объяснять, ставить задачи», — сказал ректор УрФУ в эфире ОТВ. Кокшаров отметил и патриотичность, которая должна быть в каждом сотруднике. «То есть они должны иметь знания по истории, по экономике России, по основам российской государственности и так далее», — подчеркнул он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работодателям больше не нужны «голые» гуманитарии и технари, у которых нет знаний и навыков из разных, в том числе непрофильных дисциплин. С таким заявлением выступил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. «Сегодня от гуманитариев требуются цифровые навыки, знание математики. „Голые“ гуманитарии без понимания, как это продвинуть через аудиторию, используя интернет, искусственный интеллект, они уже не столь востребованы. И „голые“ технари тоже. Для технарей чрезвычайно важно обладать так называемыми мягкими навыками. Работодатели это требуют. Умение работать в команде, коммуницировать, объяснять, ставить задачи», — сказал ректор УрФУ в эфире ОТВ. Кокшаров отметил и патриотичность, которая должна быть в каждом сотруднике. «То есть они должны иметь знания по истории, по экономике России, по основам российской государственности и так далее», — подчеркнул он.