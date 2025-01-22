Вторичное жилье в Екатеринбурге рекордно подорожало. Скрин

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Цена одного «квадрата» превысила 123 тысяч рублей
Цена одного «квадрата» превысила 123 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге средняя стоимость одного квадратного метра жилья превысила 123 тысячи рублей. Это самый высокий показатель с ноября 2024 года. Актуальные данные приводит Уральская палата недвижимости.

На 13 января один «квадрат» вторичной недвижимости стал стоить 123,8 тысяч рублей. С начала 2025 года скачок цены произошел на 0,3%. 

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке продают в центре (171,3 тысяч рублей за «квадрат»). В районе Автовокзала средняя цена предложения составляет 138 тысяч рублей, в Академическом — 115 тысяч рублей, на Компрессорном — 96,2 тысяч рублей. Самые дешевые квартиры можно купить в районе Кольцово — 84,7 тысяч рублей за один квадратный метр. 

Цены побили рекорд впервые с ноября 2024 года
Цены побили рекорд впервые с ноября 2024 года
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В Екатеринбурге средняя стоимость одного квадратного метра жилья превысила 123 тысячи рублей. Это самый высокий показатель с ноября 2024 года. Актуальные данные приводит Уральская палата недвижимости. На 13 января один «квадрат» вторичной недвижимости стал стоить 123,8 тысяч рублей. С начала 2025 года скачок цены произошел на 0,3%.  Самые дорогие квартиры на вторичном рынке продают в центре (171,3 тысяч рублей за «квадрат»). В районе Автовокзала средняя цена предложения составляет 138 тысяч рублей, в Академическом — 115 тысяч рублей, на Компрессорном — 96,2 тысяч рублей. Самые дешевые квартиры можно купить в районе Кольцово — 84,7 тысяч рублей за один квадратный метр. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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