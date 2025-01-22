В Екатеринбурге средняя стоимость одного квадратного метра жилья превысила 123 тысячи рублей. Это самый высокий показатель с ноября 2024 года. Актуальные данные приводит Уральская палата недвижимости.
На 13 января один «квадрат» вторичной недвижимости стал стоить 123,8 тысяч рублей. С начала 2025 года скачок цены произошел на 0,3%.
Самые дорогие квартиры на вторичном рынке продают в центре (171,3 тысяч рублей за «квадрат»). В районе Автовокзала средняя цена предложения составляет 138 тысяч рублей, в Академическом — 115 тысяч рублей, на Компрессорном — 96,2 тысяч рублей. Самые дешевые квартиры можно купить в районе Кольцово — 84,7 тысяч рублей за один квадратный метр.
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