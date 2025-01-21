Мэрия готова разрешить стройку огромной гостиницы на берегу Шарташа. Фото

22 января 2025 в 06:40 Размер текста - 17 +

К территории горожане относятся с особым вниманием Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэрия Екатеринбурга готова рассмотреть строительство гостиницы на левом берегу озера Шарташ, если проект пройдет через общественные обсуждения на сайте администрации. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти. «Авторы проекта имеют шансы на стройку, мэрия не выступает категорически против. Но важно дождаться результатов обсуждения, различных экологических экспертиз», — поделился знакомый с позицией городского руководства собеседник. Как сообщало URA.RU, на участке в почти четыре гектара компания Baden Family планирует шестиэтажную гостиницу, корпус со спа-центром и бассейном, парными. Рядом должны появиться 29 гостевых домиков. А вокруг инвестор хочет обустроить пляж. Чтобы сделать все это, Baden Family нужно изменить вид разрешенного использования земли на «гостиничное обслуживание». Три года назад компания Baden Family пыталась построить огромный термальный комплекс на противоположном берегу водоема. Мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев изначально одобрили проект. Но местные жители устроили протест, а гордума в сентябре 2021-го отказалась менять статус земли. В феврале 2022-го проект не прошел экологическую госэкспертизу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга готова рассмотреть строительство гостиницы на левом берегу озера Шарташ, если проект пройдет через общественные обсуждения на сайте администрации. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти. «Авторы проекта имеют шансы на стройку, мэрия не выступает категорически против. Но важно дождаться результатов обсуждения, различных экологических экспертиз», — поделился знакомый с позицией городского руководства собеседник. Как сообщало URA.RU, на участке в почти четыре гектара компания Baden Family планирует шестиэтажную гостиницу, корпус со спа-центром и бассейном, парными. Рядом должны появиться 29 гостевых домиков. А вокруг инвестор хочет обустроить пляж. Чтобы сделать все это, Baden Family нужно изменить вид разрешенного использования земли на «гостиничное обслуживание». Три года назад компания Baden Family пыталась построить огромный термальный комплекс на противоположном берегу водоема. Мэр Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев изначально одобрили проект. Но местные жители устроили протест, а гордума в сентябре 2021-го отказалась менять статус земли. В феврале 2022-го проект не прошел экологическую госэкспертизу.