Жога приехал в патриотический центр, за которым присматривает советник Куйвашева. Фото

Полпред Жога посетил центр военно-патриотического воспитания «Воин»

22 января 2025 в 15:45 Размер текста - 17 +

Артем Жога в центр «Воин» приехал впервые Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога побывал в центре военно-спортивной подготовки «Воин» в Екатеринбурге, созданном по поручению президента Владимира Путина. Для свердловских властей это особый проект, на это указывает и деталь — курировать создание центра губернатор Евгений Куйвашев поставил экс-замглавы областной администрации, своего общественного советника Романа Масленникова. Как прошло знакомство полпреда с «Воином» — в репортаже URA.RU. Такие центры начали работу по всей стране с мая 2023 года с подачи первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и дальневосточного полпреда Юрия Трутнева. Обучение проводят для всех желающих от 14 до 35 лет по восьми направлениям, среди которых тактическая медицина, инженерная и огневая подготовка, основы нацбезопасности РФ, основы пилотирования БПЛА. Роман Масленников (с орденами) публичность не любит Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге центр «Воин» появился чуть раньше — в 2022-м, вся подготовительная и дальнейшая работа шла под присмотром Масленникова, обладателя интересного политического бэкграунда. Он был начальником личной охраны полпреда с февраля по декабрь 2012 года (часть этого срока полпредом как раз был Куйвашев), потом стал замглавы администрации губернатора и отвечал за взаимодействие с силовиками, спецсвязь и управление протоколом. Считалось, что он является доверенным лицом Куйвашева и имеет доступ к самой конфиденциальной информации. Масленников также ветеран спецслужб, бывший боец «Альфы», участвовавший в спасении школы в Беслане. Из правительства он ушел в 2016 году, а в 2017-м занял пост замруководителя Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). И занимает его до сих пор. Сам Масленников пояснил корреспонденту URA.RU, что действительно помогает центру в том числе с набором инструкторов, материально-техническим обеспечением. «Губернатор через министерство образования очень много средств вложил сюда и продолжает уделять внимание», — заверил он. Приехавшему на экскурсию Жоге об этом подробно доложили. Полпреду показали склад с вещами для инструкторов и тех, кто проходит обучение — демисезонную обувь, форменную одежду, боевые кладки для полевых выездов, тактические комплекты. Увиденное Жогу впечатлило. «Я такие не встречал», — высказался он, держа в руках пару новеньких удобных кроссовок. Также Жоге показали класс, где детей обучают основам пилотирования БПЛА. Уроки проходят на симуляторах. «Ну как, нравится? Что за задача? Обнаружить кого-то?», — поинтересовался полпред у одного из учеников. Сопровождал Жогу «социальный» замгубернатора Павел Креков, на фото они с Сергеем Платуновым Фото: Илья Московец © URA.RU Ребята сначала оттачивают сам навык управления дроном, знакомятся с физикой процесса, а потом уже выполняют конкретные задачи. В классе тактической медицины полпреду показали манекен «Леонардо» (дружески — Леня), гордость центра. «Полная копия человека. У нас очень большой общем материально-технической базы, все это было закуплено благодаря региону», — подчеркнул директор центра «Воин» Сергей Платунов. На этом манекене ребята учатся оказывать помощь, причем в условиях, максимально приближенных к реальным: отдельно есть конечности, жидкость, имитирующая кровь. «Как натурально все», — не удержался полпред. Провели Жогу и по классу тактической подготовки, складу с оружием. А под конец он вручил нагрудные знаки курсантам специального отряда центра в рамках военно-тактической игры «ЗАРНИЦА 2.0». «Сегодня я увидел настоящую силу молодого поколения. Уверенность в их глазах, стремление к знаниям и навыкам — это признаки будущих защитников Отечества. В структуре центра создан спецотряд из лучших учеников, которые показали выдающиеся результаты в ходе обучения. Носить это гордое звание — дорогого стоит. Вы своим примером будете показывать сверстникам важность и нужность военно-спортивной подготовки среди молодежи», — заявил Жога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога побывал в центре военно-спортивной подготовки «Воин» в Екатеринбурге, созданном по поручению президента Владимира Путина. Для свердловских властей это особый проект, на это указывает и деталь — курировать создание центра губернатор Евгений Куйвашев поставил экс-замглавы областной администрации, своего общественного советника Романа Масленникова. Как прошло знакомство полпреда с «Воином» — в репортаже URA.RU. Такие центры начали работу по всей стране с мая 2023 года с подачи первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и дальневосточного полпреда Юрия Трутнева. Обучение проводят для всех желающих от 14 до 35 лет по восьми направлениям, среди которых тактическая медицина, инженерная и огневая подготовка, основы нацбезопасности РФ, основы пилотирования БПЛА. В Екатеринбурге центр «Воин» появился чуть раньше — в 2022-м, вся подготовительная и дальнейшая работа шла под присмотром Масленникова, обладателя интересного политического бэкграунда. Он был начальником личной охраны полпреда с февраля по декабрь 2012 года (часть этого срока полпредом как раз был Куйвашев), потом стал замглавы администрации губернатора и отвечал за взаимодействие с силовиками, спецсвязь и управление протоколом. Считалось, что он является доверенным лицом Куйвашева и имеет доступ к самой конфиденциальной информации. Масленников также ветеран спецслужб, бывший боец «Альфы», участвовавший в спасении школы в Беслане. Из правительства он ушел в 2016 году, а в 2017-м занял пост замруководителя Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). И занимает его до сих пор. Сам Масленников пояснил корреспонденту URA.RU, что действительно помогает центру в том числе с набором инструкторов, материально-техническим обеспечением. «Губернатор через министерство образования очень много средств вложил сюда и продолжает уделять внимание», — заверил он. Приехавшему на экскурсию Жоге об этом подробно доложили. Полпреду показали склад с вещами для инструкторов и тех, кто проходит обучение — демисезонную обувь, форменную одежду, боевые кладки для полевых выездов, тактические комплекты. Увиденное Жогу впечатлило. «Я такие не встречал», — высказался он, держа в руках пару новеньких удобных кроссовок. Также Жоге показали класс, где детей обучают основам пилотирования БПЛА. Уроки проходят на симуляторах. «Ну как, нравится? Что за задача? Обнаружить кого-то?», — поинтересовался полпред у одного из учеников. Ребята сначала оттачивают сам навык управления дроном, знакомятся с физикой процесса, а потом уже выполняют конкретные задачи. В классе тактической медицины полпреду показали манекен «Леонардо» (дружески — Леня), гордость центра. «Полная копия человека. У нас очень большой общем материально-технической базы, все это было закуплено благодаря региону», — подчеркнул директор центра «Воин» Сергей Платунов. На этом манекене ребята учатся оказывать помощь, причем в условиях, максимально приближенных к реальным: отдельно есть конечности, жидкость, имитирующая кровь. «Как натурально все», — не удержался полпред. Провели Жогу и по классу тактической подготовки, складу с оружием. А под конец он вручил нагрудные знаки курсантам специального отряда центра в рамках военно-тактической игры «ЗАРНИЦА 2.0». «Сегодня я увидел настоящую силу молодого поколения. Уверенность в их глазах, стремление к знаниям и навыкам — это признаки будущих защитников Отечества. В структуре центра создан спецотряд из лучших учеников, которые показали выдающиеся результаты в ходе обучения. Носить это гордое звание — дорогого стоит. Вы своим примером будете показывать сверстникам важность и нужность военно-спортивной подготовки среди молодежи», — заявил Жога.