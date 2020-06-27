27 июня 2020

Главу строительной компании в Москве нашли мертвым. Он оставил записку

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Апартаменты в башне
Компания Андрея Грудина занималась строительством апарт-отелей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в офисе его фирмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Бизнесмен, найденный мертвым ночью 27 июня, занимался строительством апарт-отелей», — передает издание. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. В предсмертной записке Грудин призывал никого не винить в его смерти.

Фирма Грудина вела активную игру на строительном рынке Москвы. Компания периодически подвергалась критике. Одна из публикаций вынудила Грудина, а также его брата, депутата Мосгордумы Олега Сороку подать иск о защите чести и достоинства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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