Глава Челябинска Наталья Котова 29 июня пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию. Об этом передает корреспондент URA.RU.
Мэр Челябинска пришла на участок, расположенный в здании Южно-Уральского государственного аграрного университета на проспекте Ленина. Место и время голосования в администрации города не разглашали, однако оно стало известно журналистам.
Котова получала и заполняла бюллетень, используя маску и перчатки. «Я сегодня проголосовала за поправки в Конституцию РФ и за присвоение Челябинску звания „Города трудовой доблести“. Считаю, это очень важный и ответственный шаг для каждого россиянина», — заявила мэр.
В Челябинской области за четыре прошедших дня явка приблизилась к 35%. Активнее всего голосуют в Магнитогорске, отстают от среднеобластных показателей Озерск и Миасс.
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