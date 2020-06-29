28 июня 2020
27 июня 2020

Мэр Челябинска тайно проголосовала по поправкам в Конституцию. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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До последнего момента сотрудники мэрии пытались сохранить место и время голосования в секрете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Глава Челябинска Наталья Котова 29 июня пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию. Об этом передает корреспондент URA.RU.

Мэр Челябинска пришла на участок, расположенный в здании Южно-Уральского государственного аграрного университета на проспекте Ленина. Место и время голосования в администрации города не разглашали, однако оно стало известно журналистам.

Котова получала и заполняла бюллетень, используя маску и перчатки. «Я сегодня проголосовала за поправки в Конституцию РФ и за присвоение Челябинску звания „Города трудовой доблести“. Считаю, это очень важный и ответственный шаг для каждого россиянина», — заявила мэр.

В Челябинской области за четыре прошедших дня явка приблизилась к 35%. Активнее всего голосуют в Магнитогорске, отстают от среднеобластных показателей Озерск и Миасс.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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