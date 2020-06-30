29 июня 2020
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Главное в Пермском крае за 29 июня. Губернатор улетит в Москву на переговоры, в Прикамье открываются детские лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг обманутых дольщиков 2. Пермь
Дольщики ждут встречи с губернатором на этой неделе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Пермского края за 29июня в обзоре URA.RU:

Глава региона Дмитрий Махонин посетит Москву и встретится с пермяками

  • Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на этой неделе планирует встретиться с министром образования РФ Валерием Фальковым.
  • Кроме этого, глава региона планирует провести встречу с обманутыми дольщиками в Перми.

В Пермской «ЕР» сменился куратор губернаторских выборов

  • Депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов снят с должности куратора от «Единой России» на выборах губернатора Пермского края.
  • По мнению источников, это было необходимо Дмитрию Скриванову, чтобы сосредоточиться на кампании одного из кандидатов в губернаторы Александра Репина.

Кондукторов в Перми заменят валидаторы

  • В Перми замена кондукторов стационарными устройствами для безналичной оплаты может начаться уже через год. В контрактах мэрии с перевозчиками не предусмотрено содержание кондукторов в штате с 1 июля 2021 года.
  • К середине 2021 года доля безналичной оплаты проезда в столице Прикамья должна достичь 80%. На сегодняшний день этот показатель около 60%.

Детские лагеря откроются в конце недели

  • Шесть детских оздоровительных лагерей Пермского края откроются в конце этой недели. К концу июля планируется открыть все лагеря края.
  • По мнению руководства некоторых оздоровительных учреждений, если не начать работать сейчас, то вообще не имеет смысла открывать сезон. Одна смена в августе не компенсирует затрат, тем более теперь лагерях завышенные эпидтребования, которые увеличивают расходы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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