Дольщики ждут встречи с губернатором на этой неделе
Все самые интересные и важные новости Пермского края за 29июня в обзоре URA.RU:
Глава региона Дмитрий Махонин посетит Москву и встретится с пермяками
- Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на этой неделе планирует встретиться с министром образования РФ Валерием Фальковым.
- Кроме этого, глава региона планирует провести встречу с обманутыми дольщиками в Перми.
В Пермской «ЕР» сменился куратор губернаторских выборов
- Депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов снят с должности куратора от «Единой России» на выборах губернатора Пермского края.
- По мнению источников, это было необходимо Дмитрию Скриванову, чтобы сосредоточиться на кампании одного из кандидатов в губернаторы Александра Репина.
Кондукторов в Перми заменят валидаторы
- В Перми замена кондукторов стационарными устройствами для безналичной оплаты может начаться уже через год. В контрактах мэрии с перевозчиками не предусмотрено содержание кондукторов в штате с 1 июля 2021 года.
- К середине 2021 года доля безналичной оплаты проезда в столице Прикамья должна достичь 80%. На сегодняшний день этот показатель около 60%.
Детские лагеря откроются в конце недели
- Шесть детских оздоровительных лагерей Пермского края откроются в конце этой недели. К концу июля планируется открыть все лагеря края.
- По мнению руководства некоторых оздоровительных учреждений, если не начать работать сейчас, то вообще не имеет смысла открывать сезон. Одна смена в августе не компенсирует затрат, тем более теперь лагерях завышенные эпидтребования, которые увеличивают расходы.
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