30 июня 2020

Трамп придумал новый антироссийский план

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
Дональд Трамп одобрил план по выводу американских военных из Германии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

В США собираются усилить сдерживание России и укрепить блок НАТО. Для этого из Германии выведут тысячи военных, рассказал представитель американского Минобороны Джонатан Хоффман.

«Это предложение разовьет стратегическую маневренность США, а также операционную гибкость Европейского командования США», — объяснил Хоффман. Президент Америки Дональд Трамп уже одобрил вывод 9500 военнослужащих с немецкой территории.

В ближайшее время для профильных комитетов палат Конгресса устроят брифинги, уточняет «Федеральное агентство новостей». Затем США согласует действия с союзниками по НАТО. Только потом военным, которые находятся в Германии, можно будет уйти с американских баз.

25 июня Трамп уже пообещал сократить силы США на немецкой территории. Часть войск Пентагон перебросит ближе к России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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