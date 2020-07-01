Трамп придумал новый антироссийский план

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25 июня Трамп уже пообещал сократить силы США на немецкой территории . Часть войск Пентагон перебросит ближе к России.

В ближайшее время для профильных комитетов палат Конгресса устроят брифинги, уточняет « Федеральное агентство новостей ». Затем США согласует действия с союзниками по НАТО. Только потом военным, которые находятся в Германии, можно будет уйти с американских баз.

«Это предложение разовьет стратегическую маневренность США, а также операционную гибкость Европейского командования США», — объяснил Хоффман. Президент Америки Дональд Трамп уже одобрил вывод 9500 военнослужащих с немецкой территории.

В США собираются усилить сдерживание России и укрепить блок НАТО. Для этого из Германии выведут тысячи военных, рассказал представитель американского Минобороны Джонатан Хоффман.

Дональд Трамп одобрил план по выводу американских военных из Германии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

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