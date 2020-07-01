Трамп придумал новый антироссийский план

В США собираются усилить сдерживание России и укрепить блок НАТО. Для этого из Германии выведут тысячи военных, рассказал представитель американского Минобороны Джонатан Хоффман.
«Это предложение разовьет стратегическую маневренность США, а также операционную гибкость Европейского командования США», — объяснил Хоффман. Президент Америки Дональд Трамп уже одобрил вывод 9500 военнослужащих с немецкой территории.
В ближайшее время для профильных комитетов палат Конгресса устроят брифинги, уточняет «
25 июня Трамп уже пообещал сократить силы США на немецкой территории. Часть войск Пентагон перебросит ближе к России.
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