30 июня 2020

Свердловские VIP показали свое отношение к власти. Список

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Голосование на УИК №1702 и №1703. Екатеринбург, цуканов николай, общероссийское голосование, голосование за конституцию, голосование по поправкам в конституцию, избирательный участок1702
Свердловские VIP проголосовали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Большинство свердловских VIP проголосовали по поправкам в Конституцию до 1 июля. Об этом стало известно из собственных рассказов лидеров общественного мнения и от источников в обладминистрации.

Одним из первых представителей истеблишмента, проголосовавшим по Конституции стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (он появился на участке 25 июня), признавшийся, что для него это «большая честь, и большое удовольствие». В тот же день свою гражданскую позицию выразил и глава Екатеринбурга Александр Высокинский, назвавший голосование «своим долгом» и подчеркнувший важность «всех 12 изменений основного закона». Голосовавшая на следующий день, 26 июня, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина также не стала выделять одну особенную поправку, признавшись, что «все они архиважны и нужны».

Ожидается, что сегодня на свои участки придут российский врач и политик Семен Спектор, сенатор Эдуард Россель, директор Первоуральского динасового завода Ефим Гришпун.

На текущий момент свои позиции по поправкам в основной закон выразили:

  • Татьяна Мерзлякова, член рабочей группы по поправкам и уполномоченный по правам человека в Свердловской области
  • Виктор Шептий, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»
  • Елена Чечунова, депутат Заксобрания Свердловской области
  • Михаил Зубарев, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель фракции ЛДПР
  • Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области.
  • Андрей Ветлужских, депутат Госдумы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской? области
  • Жанна Рябцева, руководитель исполкома ОНФ в Свердловской области
  • Аркадий Чернецкий, бывший мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации
  • Анна Миленина, биатлонистка, чемпионка Паралимпийских игр, депутат думы Краснотурьинска
  • Антон Шипулин, биатлонист, чемпион мира по биатлону, депутат Государственной Думы
  • Евгения Миронович, волонтер-спасатель, волонтеры штаба по противодействию
  • COVID-19, волонтер Конституции
  • Анастасия Миронович, волонтер-спасатель, волонтеры штаба по противодействию
  • COVID-19, волонтер Конституции
  • Сергей Чепиков, олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы
  • Евгений Дайнес, руководитель Свердловского регионального отделения «Российского Союза Спасателей»
  • Станислав Набойченко, почетный гражданин Свердловской области, бывший ректор УГТУ-УПИ
  • Юлия Скокова, конькобежец, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года
  • Александр Пантыкин, председатель «Союза композиторов Свердловской области»
  • Артем Арефьев, легкоатлет, чемпион Паралимпийских игр
  • Светлана Комаричева, народная артистка России, ведущая солистка Уральского народного хора.
  • Андрей Мисюра, генеральный директор АО «НПО автоматики»
  • Зелиг Ашкенази, главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области
  • Николай Ашарин, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области
  • Сергей Воронин, Герой России
  • Жуков Тимофей, депутат городской думы Екатеринбурга
  • Сергей Карякин, российский автогонщик, победитель ралли Дакар-2017 (квадроцикл), серебряный призер Ралли Дакар 2020 в классе Т3
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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