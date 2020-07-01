Свердловские VIP проголосовали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Большинство свердловских VIP проголосовали по поправкам в Конституцию до 1 июля. Об этом стало известно из собственных рассказов лидеров общественного мнения и от источников в обладминистрации.

Одним из первых представителей истеблишмента, проголосовавшим по Конституции стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (он появился на участке 25 июня), признавшийся, что для него это «большая честь, и большое удовольствие». В тот же день свою гражданскую позицию выразил и глава Екатеринбурга Александр Высокинский, назвавший голосование «своим долгом» и подчеркнувший важность «всех 12 изменений основного закона». Голосовавшая на следующий день, 26 июня, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина также не стала выделять одну особенную поправку, признавшись, что «все они архиважны и нужны».

Ожидается, что сегодня на свои участки придут российский врач и политик Семен Спектор, сенатор Эдуард Россель, директор Первоуральского динасового завода Ефим Гришпун.

На текущий момент свои позиции по поправкам в основной закон выразили: