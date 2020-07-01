Большинство свердловских VIP проголосовали по поправкам в Конституцию до 1 июля. Об этом стало известно из собственных рассказов лидеров общественного мнения и от источников в обладминистрации.
Одним из первых представителей истеблишмента, проголосовавшим по Конституции стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (он появился на участке 25 июня), признавшийся, что для него это «большая честь, и большое удовольствие». В тот же день свою гражданскую позицию выразил и глава Екатеринбурга Александр Высокинский, назвавший голосование «своим долгом» и подчеркнувший важность «всех 12 изменений основного закона». Голосовавшая на следующий день, 26 июня, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина также не стала выделять одну особенную поправку, признавшись, что «все они архиважны и нужны».
Ожидается, что сегодня на свои участки придут российский врач и политик Семен Спектор, сенатор Эдуард Россель, директор Первоуральского динасового завода Ефим Гришпун.
На текущий момент свои позиции по поправкам в основной закон выразили:
- Татьяна Мерзлякова, член рабочей группы по поправкам и уполномоченный по правам человека в Свердловской области
- Виктор Шептий, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»
- Елена Чечунова, депутат Заксобрания Свердловской области
- Михаил Зубарев, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель фракции ЛДПР
- Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области.
- Андрей Ветлужских, депутат Госдумы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской? области
- Жанна Рябцева, руководитель исполкома ОНФ в Свердловской области
- Аркадий Чернецкий, бывший мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации
- Анна Миленина, биатлонистка, чемпионка Паралимпийских игр, депутат думы Краснотурьинска
- Антон Шипулин, биатлонист, чемпион мира по биатлону, депутат Государственной Думы
- Евгения Миронович, волонтер-спасатель, волонтеры штаба по противодействию
- COVID-19, волонтер Конституции
- Анастасия Миронович, волонтер-спасатель, волонтеры штаба по противодействию
- COVID-19, волонтер Конституции
- Сергей Чепиков, олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы
- Евгений Дайнес, руководитель Свердловского регионального отделения «Российского Союза Спасателей»
- Станислав Набойченко, почетный гражданин Свердловской области, бывший ректор УГТУ-УПИ
- Юлия Скокова, конькобежец, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года
- Александр Пантыкин, председатель «Союза композиторов Свердловской области»
- Артем Арефьев, легкоатлет, чемпион Паралимпийских игр
- Светлана Комаричева, народная артистка России, ведущая солистка Уральского народного хора.
- Андрей Мисюра, генеральный директор АО «НПО автоматики»
- Зелиг Ашкенази, главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области
- Николай Ашарин, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области
- Сергей Воронин, Герой России
- Жуков Тимофей, депутат городской думы Екатеринбурга
- Сергей Карякин, российский автогонщик, победитель ралли Дакар-2017 (квадроцикл), серебряный призер Ралли Дакар 2020 в классе Т3