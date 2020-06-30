Более 90% сообщений о нарушениях при голосовании назвали фейками

Многие жалобы не подтверждаются Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

За время проведения общероссийского голосования за поправки к Конституции движение «Голос» разместило на своей карте 1350 сообщений о нарушениях, подавляющее большинство из них оказалось фейками. Об этом заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Наши наблюдатели, эксперты и правозащитники констатируют, что среди заявленных сообщений — 92% фейковой информации», — сказал Брод во время брифинга, посвященного ходу голосования. Он также напомнил, что в прошлом году ряд общественных объединений создали ассоциацию «Независимый общественный мониторинг», которая занимается проверкой всех жалоб на нарушения. За время голосования на карту поступило 35 тысяч 169 сообщений. «Только 354 сообщения преподносятся как сообщения о нарушениях. Все они проверены», — цитирует Брода Российское агентство правовой и судебной информации. Из них 111 сообщений не являются нарушениями, 144 — незначительные нарушения, не повлиявшие на ход голосования и после требования наблюдателей исправленные избирательной комиссией, 71 — фейки и только 28 — реальные нарушения.

Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что движение «Голос» не подготовилось к голосованию. «„Голос“ просто упустил время. Пока его функционеры, убоявшись коронавируса, пребывали на самоизоляции и ничего не делали, Общественные палаты готовили сеть наблюдателей, созванивались, обучали кадры, писали доклады. Когда же они проснулись и соблаговолили явить себя публике, общественные наблюдатели уже были найдены, обучены и готовились выходить на участки», — объяснил Солонников. Он подчеркнул, что для представителей «Голоса» распространение фейковых сообщений о нарушениях в ходе голосование — «единственный вариант напомнить о себе».

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